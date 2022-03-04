В Приамурье экс-директор школы пойдет под суд за превышение полномочий

В городе Циолковском завершено расследование уголовного дела бывшего директора школы. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СК по Амурской области.

По версии следствия, в 2017 году образовательному учреждению в рамках госпрограммы были выделены деньги на оснащение подъемниками для инвалидов. Директор заключила с организацией договор на их поставку и установку. Впоследствии, зная, что подрядчик даже не приступил к выполнению работ, фигурантка подписала счета на оплату. В результате компания получила более 578 тысяч рублей.

Подъемники в учреждении появились только летом следующего года, при этом они не соответствовали требованиям безопасности и не могли эксплуатироваться.

"Следствием собраны необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в СК.