Названы регионы-лидеры по уровню кредитного благополучия

Индекс кредитного благополучия регионов по итогам 2021 года на основе данных Росстата и ЦБ назвали в Фонде развития гражданского общества. На первом месте списка оказалась Магаданская область.

Исследователи оценивали четыре показателя: размер кредитов на душу населения, уровень зарплаты, минимальную стоимость жизни в регионе и индекс закредитованности. За Колымой в рейтинге следуют Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия.

На последних местах в списке из 35 российских регионов оказались Приморский край, Астраханская и Тульская области, Кабардино-Балкария и Липецкая область.

- Индекс кредитного благополучия - это такой интегральный показатель. Фактически он показывает нам по итогу, сколько минимальных потребительских корзин житель Камчатского края может купить на свои доходы, освобожденные от кредитной задолженности. Этот показатель характеризует сразу несколько вещей в экономике, и в первую очередь - реальный платежеспособный спрос населения, - прокомментировала результаты исследования заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. - По итогам этого рейтинга Камчатский край занял девятое место. Этот показатель подкрепляется действительно многолетней статистической динамикой. Край стабильно находится в благоприятной зоне по показателям реальных доходов и реальных заработных плат на душу населения. Их рост у нас - один из самых высоких на Дальнем Востоке.