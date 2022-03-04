В Бурятии собака покусала женщину и подростка

В Бурятии зарегистрирован очередной случай нападения агрессивной собаки на людей. ЧП произошло в селе Сотниково Иволгинского района на конечной остановке автобусов маршрутов 129 и 177. От зубов животного пострадали женщина и подросток 2004 года рождения.

Как сообщили в районной администрации, обоим потребовалась медицинская помощь. Собака оказалась домашней, ее хозяина нашли. Оказалось, что этот гражданин уже привлекался к ответственности за подобный случай. Вот и сейчас в отношении него возбуждено административное производство.

Власти добавили, что в селе ведется работа по отлову бродячих животных. На прошлой неделе в том районе были пойманы три собаки.