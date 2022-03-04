В Приморье на видео попала трапеза леопарда

Новости

Сенатор Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против России 06:50
В Бурятии собака покусала женщину и подростка 05:42
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России 05:40
ГСЧС: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС 04:55
Администрация Панамского отказалась блокировать проход коряблям РФ 04:37
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный" 04:35
Посольство РФ призвало США не вмешиваться во внутренние дела России 04:20
Представитель Запорожской АЭС сообщил о пожаре на территории станции 04:04
Врач Тимаков не исключил новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России 03:45
В Роспотребнадзоре рассказали о доле варианта штамма "омикрон" ВА.2 в России 03:40
МИД РФ потребовало от Канады разъяснений после задержания самолета 02:30
Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО 02:05
Сенат США проголосовал за снятие введенного на фоне пандемии COVID-19 режима ЧС 01:10
Постпред РФ: Запад использует ООН для вытеснения России с международной арены 00:47
В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами на борту 00:42
Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию 00:35
The Washington Post: Украина только мешает проведению антироссийской кампании 03.03.2022
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 22,4% 03.03.2022
Мария Захарова прокомментировала состояние Зеленского 03.03.2022
МИД РФ: США запугивают разные страны из-за их контактов с Россией 03.03.2022
Постпред России: От ОБСЕ не стоит ждать объективности 03.03.2022
Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента 03.03.2022
Минобороны РФ и Пентагон создают канал связи по ситуации на Украине 03.03.2022
Минвостокразвития: Работа по развитию Арктики будет продолжена 03.03.2022
Володин: Дела по налоговым преступлениям возбудят только по материалам ФНС 03.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
04.03.2022 06:04
Рубрика: Общество

В Приморье на видео попала трапеза леопарда

Текст: Анна Бондаренко

В национальном парке "Земля леопарда" впервые детально сняли на видео трапезу дальневосточного леопарда. Как сообщает пресс-служба резервата, фотоловушки следили за процессом в течение пяти суток.

Ученые проводили троление животных по следам на снегу, когда обнаружили свежую добычу леопарда - косулю. Зная, что хищники возвращаются к добыче, специалисты установили первую камеру для наблюдения за повадками крупной кошки. На протяжении следующих дней "съемочную площадку" дополняли новой аппаратурой, что позволило запечатлеть леопарда с множества ракурсов.

За несколько дней и ночей удалось снять не только, как редкая кошка ест, но и как постепенно набирает вес, становится более упитанной.

"Удачные охоты у леопардов происходят раз в 7-10 дней, в течение этого времени они могут неоднократно возвращаться к своей добыче, а в перерывах между трапезами спят. Из-за таких больших интервалов в питании за один раз они могут съесть очень много - по 5-7 килограммов за подход, затем следует длительный сон. В отличие от других леопардов, например африканских, дальневосточные не прячут добычу на деревьях, они прячут ее в укромных местах, прикапывая добычу травой, ветками и листьями", - рассказала Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда".

В Приморье пожилой леопард Валера устроил свидание с молодой самкой

Полученные материалы, говорят в резервате, принесли новые сведения о жизни краснокнижного зверя.

Учены уже "опознали" леопарда, это делается по пятнам на шкуре зверя. Им оказалась молодая самка под номером Leo 215F. Впервые она была зарегистрирована на "Земле леопарда" в 2021 году.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин присвоил звание Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову
ГСЧС: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный"
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших