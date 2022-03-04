В Приморье на видео попала трапеза леопарда

В национальном парке "Земля леопарда" впервые детально сняли на видео трапезу дальневосточного леопарда. Как сообщает пресс-служба резервата, фотоловушки следили за процессом в течение пяти суток.

Ученые проводили троление животных по следам на снегу, когда обнаружили свежую добычу леопарда - косулю. Зная, что хищники возвращаются к добыче, специалисты установили первую камеру для наблюдения за повадками крупной кошки. На протяжении следующих дней "съемочную площадку" дополняли новой аппаратурой, что позволило запечатлеть леопарда с множества ракурсов.

За несколько дней и ночей удалось снять не только, как редкая кошка ест, но и как постепенно набирает вес, становится более упитанной.

"Удачные охоты у леопардов происходят раз в 7-10 дней, в течение этого времени они могут неоднократно возвращаться к своей добыче, а в перерывах между трапезами спят. Из-за таких больших интервалов в питании за один раз они могут съесть очень много - по 5-7 килограммов за подход, затем следует длительный сон. В отличие от других леопардов, например африканских, дальневосточные не прячут добычу на деревьях, они прячут ее в укромных местах, прикапывая добычу травой, ветками и листьями", - рассказала Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда".

Полученные материалы, говорят в резервате, принесли новые сведения о жизни краснокнижного зверя.

Учены уже "опознали" леопарда, это делается по пятнам на шкуре зверя. Им оказалась молодая самка под номером Leo 215F. Впервые она была зарегистрирована на "Земле леопарда" в 2021 году.