Все школы Биробиджана вышли с карантина по COVID-19 и ОРВИ

Школы Биробиджана работают в штатном режиме. Карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции, на котором в разное время находились практически все общеобразовательные учреждения города, завершен. По словам мэра города Максима Семенова, сейчас эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

- Управление образования мэрии города продолжает мониторить ситуацию в школах и детских садах. Кроме того, специалисты каждый день продолжают объезжать дошкольные и образовательные учреждения и проверяют, как здесь соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия, - отметил глава областной столицы.

Среди дошкольных учреждений карантин введен только в детском саду №32. Там закрыты две группы.

Родителей просят внимательно следить за состоянием здоровья дошкольников и школьников, ежедневно измерять им температуру и, при обнаружении любых признаков заболевания, остаться дома и вызвать лечащего врача.