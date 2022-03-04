АО "Транснефть - Приволга" реконструировало НПС в Саратовской области

АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию нефтеперекачивающей станции (НПС) №2 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Терновка" Саратовского районного нефтепроводного управления. При реконструкции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности.

Работы велись в Энгельсском районе Саратовской области с ноября 2019 года в рамках реализации проекта по расширению пропускной способности магистрального нефтепровода Куйбышев - Тихорецк на участке Самара - Зензеватка в направлении порта Новороссийск в объеме до 40 миллионов тонн. Проект был реализован при содействии технического заказчика ООО "Транснефть - ТСД".

На ЛПДС выполнено строительство новой операторной с микропроцессорной системой автоматизации НПС. В основу этой системы легли новейшие решения в области автоматизации, которые позволят повысить безопасность эксплуатации технологического оборудования за счет увеличения количества измеряемых технологических параметров, мониторинга работы программного обеспечения и диагностики аппаратных средств.

Для обеспечения автоматизированного учета нефти на технологическом участке МН смонтирована оперативная система измерения количества нефти (СИКН), а для оперативного контроля качества нефти - блок измерения качества (БИК). Новое оборудование в режиме реального времени отслеживает параметры количества и качества транспортируемого сырья по магистральному нефтепроводу Куйбышев - Тихорецк в направлении НПС "Зензеватка", контролирует соответствие фактических объемов поставок запланированным.

Также на станции смонтированы шесть узлов запорной арматуры, две емкости для сбора утечек нефти и дренажа объемом 40 кубометров каждый, частотно-регулируемый преобразователь. Построены помещения с электроприводными задвижками, выполнена замена около 1,4 километров технологических трубопроводов и более 1,4 километров кабельной эстакады, использованы 166 километров кабельно-проводниковой продукции.

Для обеспечения пожарной безопасности построены насосная станция пожаротушения, два резервуара противопожарного запаса воды, объемом 1 тысяча кубометров каждый, с технологическими помещениями, наружные сети пожаротушения и противопожарный водопровод. В целях соблюдения требований экологической безопасности на ЛПДС проложены сети производственно-дождевой канализации и водопровод общего назначения. Кроме того, установлены две прожекторные мачты, пять опор ВЛ - 110 кВ, выполнен монтаж систем охранной сигнализации периметра и внутренних объектов и охранного телевидения, построены караульное помещение и контрольно-пропускной пункт.

Осенью 2021 года выполнено подключение станции к магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев - Тихорецк. Работы на станции проводились без изменения существующей схемы транспортировки нефти по МН Куйбышев - Тихорецк.

Оснащение ЛПДС "Терновка" высокотехнологичным оборудованием позволяет своевременно выполнять планы транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев - Тихорецк, а также обеспечивает безопасные условия труда персонала.

В настоящее время ЛПДС "Терновка" работает в штатном режиме.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Приволга"