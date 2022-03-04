Чернышенко: В России появятся два опорных центра Национального киберполигона

В Самаре на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики открылся опорный центр Национального киберполигона. До конца года в России появятся еще два - в Санкт-Петербурге и Оренбургской области. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Центр стал частью Национального киберполигона, который разворачивается по всей стране в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".

"В текущей ситуации для нас особенно важно оперативно обучать специалистов компетенциям, обеспечивающим кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. В 2022 году в России появится еще два новых опорных центра Национального киберполигона - в Санкт-Петербурге и Оренбургской области", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Центр оснащен современной инфраструктурой и позволяет проводить масштабные отраслевые и межотраслевые учения для отработки навыков противодействия компьютерным атакам, воссоздавая кибератаки, максимально близкие к реальным. Это позволит региону реализовывать стратегические задачи по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности, проводить тестирования программных продуктов на стадии разработки или бета-тестирования для выявления уязвимостей в программном коде.

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики - третий вуз, подведомственный Минцифры России, на базе которого открылся киберполигон. В настоящее время все развернутые полигоны успешно функционируют и готовы к реализации задач по подготовке кадров в сфере информационной безопасности. На площадке киберполигона специалисты в области информационной безопасности смогут отрабатывать реальные кейсы по отражению кибератак, научатся работать с современными средствами защиты информации. Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности", - отметил директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антон Привезенцев.