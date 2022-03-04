В Башкирии при пожаре погибли мать с сыном

В результате пожара в жилом доме в Белебее погибли мать и сын. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Информация о пожаре в доме по улице Шапошникова поступила спасателям в 13.33 по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили, что горят жилой одноэтажный бревенчатый дом и гараж, которые располагаются под одной кровлей.

В тушении огня участвовали 19 человек и семь единиц техники. В 13.46 пожар на площади 32 квадратных метра локализовали, открытое горение ликвидировали в 13.54.

- В ходе тушения обнаружены двое погибших: женщина 1953 года рождения и ее сын 1974 года рождения, - уточнили в МЧС.

Причины пожара устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.