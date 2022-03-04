В Перми должник пожаловался на "угон" своего автомобиля

Житель Перми заявил об угоне своего автомобиля, который был ранее арестован за долги в размере более 500 тысяч рублей и передан ему на ответственное хранение.

Как рассказали в УФССП России по Пермскому краю, судебным приставам без труда удалось доказать, что информация об угоне транспортного средства ложная.

На самом деле автомобиль был с помощью эвакуатора доставлен на спецстоянку в рамках исполнительного производства. Видеозапись и документы, подтверждающие законность изъятия транспортного средства, были направлены в правоохранительные органы.

Теперь "потерпевшему" грозит уголовная ответственность за заведомо ложный донос.