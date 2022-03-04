В Самаре отменили QR-коды при посещении ТЦ, ресторанов и театров

В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов, сообщили в администрации города.

Такое решение принял городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, ориентируясь на эпидсутуацию.

По данным на 3 марта, в регионе за сутки коронавирус подтвердился у 3874 человек, в том числе у 1061 жителя Самары. Госпитализированы 318 пациентов.

Накануне в столице региона разрешили вернуться к очной форме детским творческим студиям и спортивным секциям.

Последний несколько дней выявляемость инфекции в регионе снижается. Пик пришелся на 28 февраля, когда за сутки было подтверждено 4214 случаев COVID-19, в том числе в Самаре - 2901.

Однако в городе напоминают о том, что по-прежнему нужно беречься: маски в торговых центрах, магазинах, городском транспорте никто не отменял.