Жительница Марий Эл похитила более 600 тысяч рублей у 95-летнего ветерана

Оперативники уголовного розыска задержали жительницу Марий Эл, подозреваемую в мошенничестве, совершенном в отношении 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Красноярске.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщина на улице встретила пенсионера, и, представившись сотрудницей почты, рассказала ему о якобы проводимой в стране денежной реформе и необходимости заменить устаревшие купюры на новые. Доверившись, ветеран пригласил злоумышленницу домой и передал ей 320 тысяч рублей и три тысячи долларов США. Женщина заменила банкноты на сувенирные, а потерпевший обнаружил это только после ее ухода.

Личность подозреваемой была установлена, ее задержали в Новосибирске. Похищенные средства возвращены ветерану. Против женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве, она помещена под домашний арест.

- Проверяется ее причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенным на территории других регионов, - добавила Ирина Волк.