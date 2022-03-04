Обвинение в коррупции предъявлено пятерым сотрудникам полиции в Иркутской области

Центральный аппарат СК сообщил о задержании пятерых сотрудников отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД МУ МВД "Иркутское". Вместе с ними задержаны и трое гражданских - жителей Иркутской области. Уголовные статьи, которые им предъявили - "получение взятки", "посредничество во взяточничестве", "дача взятки".

В СК объяснили, что на протяжении нескольких лет с 2019 по 2021 год командир отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД "Иркутское" Владимир Егоров, его подчиненные - командир взвода Владимир Болдырев, инспекторы Дмитрий Климентьев, Алексей Кузовков, Евгений Лузин - и "иные должностные лица" ГУ МВД по Иркутской области через посредника Анну Турову получили от представителей коммерческих организаций взятку в 5 миллионов рублей. В обвинении сказано, что деньги "перечислялись систематически за беспрепятственный провоз древесины и пиломатериалов через пост ДПС, расположенный в городе Иркутске".

В задержании вместе с сотрудниками участвовали оперативные службы ГУСБ МВД и ФСБ. Суд всех мужчин отправил под стражу, а Турову - под домашний арест.