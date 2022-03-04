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04.03.2022 09:42
Рубрика: Общество

Томские ученые назвали причину вымирания мамонтов в Северной Евразии

Текст: Наталья Граф (Томск)
Палеонтологи из Томска выяснили, что причиной болезни мамонтов стала неблагоприятная геохимическая среда. Это могло привести к их вымиранию на территории Северной Евразии.
Палеолонтолог Сергей Лещинский выяснил причину вымирания мамонтов. Фото: Пресс-служба ТГУ Палеолонтолог Сергей Лещинский выяснил причину вымирания мамонтов. Фото: Пресс-служба ТГУ
Палеолонтолог Сергей Лещинский выяснил причину вымирания мамонтов. Фото: Пресс-служба ТГУ

Ученый Сергей Лещинский вместе с коллегами из других стран обнаружил редкую патологию у шерстистых мамонтов - отверстия в остистых отростках позвонков. Позвонки с отверстиями были обнаружены в 19-ти местонахождениях останков этих древних животных.

По словам исследователей, деструктивные изменения в позвонках встречались у мамонтов всех возрастных групп в конце ледникового периода.

- Наиболее вероятной причиной этой патологии является алиментарная остеофистрофия из-за хронического минерального голодания, - утверждает заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергей Лещинский. - Этиология этого заболевания обычно связана с недостатком или избытком в геохимических ландшафтах макро- и микроэлементов, что через корм и воду ведет к тяжелому нарушению обмена веществ.

Из-за окисления ландшафтов мамонты страдали от нарушения обмена веществ. Фото: Пресс-служба ТГУ

Непосредственной причиной костного поражения у мамонтов, по мнению палеонтологов, могло являться нарушение минерального питания из-за дефицита и дисбаланса Ca, Mg, Na, P, Co, Cu, I, Se и других элементов. В этот временной период в Северной Евразии наблюдалось окисление геохимических ландшафтов.

Ученые доказали, что в конце плейстоцена мамонты испытывали геохимический стресс. Его причиной стал разрыв абиотических связей в условиях резко меняющейся среды обитания.

Результаты исследования имеют важнейшее значение для изучения современных экологических проблем, связанных с глобальным изменением окружающей среды, особенно в Северном полушарии.

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