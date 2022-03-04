В Новосибирске на новой ледовой арене ведут устройство инженерных сетей

На площадке новой многофункциональной ледовой арены в Новосибирске строители активно ведут устройство инженерных сетей, в частности прокладывают внутриплощадочные наружные сети электроснабжения, в том числе резервные.

Подрядчик утверждает, что все работы выполняются строго по графику. Правительство региона в ежедневном режиме мониторит ход строительства объекта.

В подрядной организации "ЭлинАльфа" сообщили, что благодаря подключению отопления удалось развернуть работы по всем фронтам - внутренним и внешним. Завершаются работы по обустройству кровли основного здания, строители приступили к демонтажу грузоподъемных механизмов, обустраивают инженерные сети снаружи и внутри здания: электрика, канализация, водоснабжение, вентиляция и слаботочные системы. На финишную прямую вышел монтаж витражей VIP-зоны, продолжается возведение перегородок на главной арене. Строители приступили к комплексу отделочных работ.

Справка "РГ"

Строительство многофункциональной ледовой арены ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тысяч квадратных метров включает основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.