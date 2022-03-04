Из Карелии выехала первая машина с гуманитарной помощью для Донбасса

Первая машина с гуманитарной помощью отправилась из Карелии в Ростовскую область для жителей Донбасса. За неделю жители республики собрали около трех тысяч тонн груза.

Как сообщили в Общественном координационном штабе помощи жителям Донбасса, граждане Карелии активно откликнулись на призыв помочь Донецкой и Луганской народным республикам. Они приносили продукты первой необходимости и с длительными сроками хранения, постельное белье, средства личной гигиены, бытовые товары, игрушки для детей.

По словам члена Общественного штаба помощи жителям Донбасса, сопредседателя регионального штаба ОНФ Анны Лопаткиной, некоторые приходят не по одному разу: и молодежь, и люди среднего возраста, и даже совсем пожилые. Только отправили первую машину и уже формируют вторую. Большую поддержку оказывают региональное отделение Российского Красного креста, МЧС Карелии.