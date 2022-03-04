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04.03.2022 11:05
Рубрика: Происшествия

Сайты госорганов Псковской области подверглись хакерским атакам

Текст: Марина Ледяева

Администрация Псковской области сообщила о возросшем количестве хакерских атак на сайты органов власти и СМИ. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале региона.

Сайты и рабочую сеть областных госорганов начали атаковать 3 марта. Ранним утром 4 марта хакеры возобновили свои действия.

Региональные власти мониторят IP-адреса, с которых ведется DDoS-атака, и блокируют их в ручном режиме, уведомил и.о. начальника областного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов. Источники находятся в разных странах - Чили, Аргентине, США и Канаде. Поскольку это прокси-сервера, отследить реальное местоположение хакеров невозможно, отметил чиновник.

В администрации области уверяют, что приняты все меры для максимально оперативного пресечения атак. И все же официальные сайты властей региона могут "зависать" и не открываться сразу. Пользователям советуют набраться терпения и перезагрузить страницу спустя некоторое время.

Сайты аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара подверглись DDoS-атакам
В регионах Происшествия Преступления Криминал Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Хакерские атаки

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