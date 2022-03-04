В Калининграде отменили большую часть коронавирусных ограничений

В Калининградской области отменили целый ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление регионального правительства вступило в силу 3 марта.

Клубы, дискотеки, кафе и рестораны вновь могут работать в ночное время, ранее время было ограничено с 23 до 6 часов. Разрешено проводить массовые мероприятия, включая свадьбы и корпоративы, без ограничения количества гостей.

На спортивных соревнованиях теперь могут присутствовать до 500 зрителей и болельщиков, возобновляют работу фан-зоны. В торговых центрах региона вновь можно проводить информационные кампании. Подросткам в возрасте до 14 лет разрешили посещать торговые моллы без сопровождения взрослых.

Ранее, с 1 марта, была отменена пропускная система QR-кодов при посещении торговых центров, общепита, музеев, концертов, при заселении в отели, а также ограничения по посещению МФЦ, отделов ЗАГС и аттракционов, самоизоляция для граждан старше 60 лет и режим "удаленки" для 50 процентов сотрудников организаций.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Калининградской области выявили 1060 случаев заражения, 988 из них - в форме ОРВИ. По состоянию на 4 марта в регионе прошли вакцинацию 630 362 человек, полностью завершили иммунизацию 606 770 жителей региона.