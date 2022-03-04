Астраханские власти приняли меры к исполнению обязательств по нацпроектам

- Мы должны быстро и эффективно перенастроить экономику на другие рынки и в экспортном, и в импортном сегментах, - заявил Игорь Бабушкин.

По его словам, в первую очередь необходимо предпринять усилия, чтобы защитить систему здравоохранения от дефицита лекарств и комплектующих для высокотехнологичного оборудования. Кроме того, важно выполнить весь объем дорожных работ. Также необходимо наращивать сельхозпроизводство для обеспечения продовольственной безопасности страны.

- Роль астраханского логистического узла и международного транспортного коридора Север-Юг сейчас возрастает многократно. Мы должны сделать все возможное, чтобы ускорить введение в эксплуатацию новых портовых мощностей и контейнерного терминала, - подчеркнул губернатор.

Власти региона намерены уделить особое внимание строительной отрасли. С 2018 года наблюдается устойчивая динамика роста ввода жилья в регионе. В 2021 году темпы роста по отношению к 2020 году составили 150%. Между тем, в условиях повышения ключевой банковской ставки есть значительные риски торможения развития отрасли. По мнению зампредседателя правительства области Михаила Богомолова, основными мерами поддержки может быть программа льготной ипотеки и проектного финансирования.

Примечательно, что по итогам года в Астраханской области почти вдвое - до 27,4 тысячи человек снизилось количество безработных. Этому в том числе способствовала программа поддержки предпринимателей, нанимающих безработных граждан, проект "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", в рамках которого 1219 человек - это предпенсионеры, мамы с детьми до 3 лет, а также безработные и ищущие работу граждане, прошли переобучение и получили новую профессию.