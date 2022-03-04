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04.03.2022 13:20
Рубрика: Власть

Москалькова оценила работу ПВР в Ростовской области

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила высокий уровень организации работы пунктов временного размещения и поблагодарила власти региона за внимательное отношение к людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Свой однодневный визит в Ростовскую область российский омбудсмен начала с посещения пункта временного размещения беженцев из Донбасса и осталась довольна увиденным.

После этого состоялась встреча Москальковой с главой области Василием Голубевым, рассказали в пресс-службе губернатора. Во встрече также приняли участие уполномоченные по правам человека в Донецкой и Луганской народных республиках Дарья Морозова и Виктория Сердюкова. Обсуждались вопросы приема и размещения граждан, прибывающих с территории Донецкой и Луганской республик.

Всего в период с 18 февраля из ДНР и ЛНР на Дон прибыло свыше 149 тысяч человек. В 96 пунктах временного размещения находятся 6357 человек, в том числе 3244 ребенка. В другие субъекты страны из региона отправлено почти 13 тысяч человек. Выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей уже получили около 17 тысяч человек, что составляет 83,2 процента обратившихся.

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По словам Голубева, неоднократно посещавшего ПВРы, граждане соседних республик могут жить в Ростовской области столько, сколько потребуется. Делается все необходимое для того, чтобы дети получили места в детсадах, учились в школах, вузах и спортивных секциях, а их родители получили работу.

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