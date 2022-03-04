В Мелитополь доставлено 110 тонн гуманитарной помощи из Крыма

Фото: Минбороны РФ
В город Мелитополь Запорожской области Украины российский гуманитарный конвой доставил 110 тонн гумпомощи, собранной жителями Республики Крым. Товары были розданы мелитопольцам и жителям соседних сел.
Безопасность колонны с гуманитарным грузом обеспечили российские военные, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
В составе груза были продукты длительного хранения: крупы, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы.
На ЧФ напомнили, что 2 марта президент России поручил органам власти, госкорпорациям и организациям организовать сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также регионам Украины.