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Рубрика: Власть

В Мелитополь доставлено 110 тонн гуманитарной помощи из Крыма

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: Минбороны РФ Фото: Минбороны РФ
Фото: Минбороны РФ

В город Мелитополь Запорожской области Украины российский гуманитарный конвой доставил 110 тонн гумпомощи, собранной жителями Республики Крым. Товары были розданы мелитопольцам и жителям соседних сел.

Безопасность колонны с гуманитарным грузом обеспечили российские военные, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В составе груза были продукты длительного хранения: крупы, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы.

На ЧФ напомнили, что 2 марта президент России поручил органам власти, госкорпорациям и организациям организовать сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также регионам Украины.

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В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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