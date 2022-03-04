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    04.03.2022 11:09
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    "Роскосмос" прекратит подготовку к запускам аппаратов OneWeb с трех космодромов

    Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb ("Уанвеб") с трех космодромов.
    Сергей Карпухин/ТАСС
    Сергей Карпухин/ТАСС

    "Все пуски со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и космодроме Восточный в интересах компании OneWeb прекратить", - цитирует ТАСС слова главы госкорпорации на заседании Комиссии по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb. Отменен в том числе намечавшийся на 5 марта пуск с Байконура ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.

    Ранее в ответ на санкционную политику Запада глава "Роскосмоса" сообщал, что запуск спутников OneWeb не будет осуществлен, если не будет гарантий по использованию аппаратов только в гражданских целях.

    Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания собиралась к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения. Сейчас она насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены российскими ракетами "Союз".

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