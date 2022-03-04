России необходима программа противостояния санкциям в научной сфере

Павел Селезнев, первый замдекана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ:

- Россия сегодня столкнулась с беспрецедентным экономическим и политическим давлением, которое проверяет на прочность устойчивость нашей социально- экономической системы. В первую очередь попали под удар финансовые институты. И именно в области финансов происходит сегодня наиболее активное противостояние. Однако надо понимать, что геополитический конфликт начался не вчера, не завтра закончится, и влияет он не только на финансовый рынок. Если говорить о долгосрочных итогах геополитического противостояния, огромную роль играет российская наука и на этапе выработки стратегий различного уровня, и в практических вопросах обеспечения социальной устойчивости, обороноспособности и экономического роста России. То есть сегодня, если мы хотим видеть устойчивое будущее России, нам нужно думать не только о прочности финансового рынка и наполненности полок в магазинах, но и о состоянии науки, достижения которой определяют то, как мы будем жить ближайшие десятилетия.

Поэтому уже сегодня нам нужна программа противостояния санкциям в научной сфере, а также план развития российской науки.

Если говорить о санкционном давлении на российскую экономику, сегодня оно не является тотальным. Под санкции попал целый ряд научных и образовательных центров, в основном связанных с обороной промышленностью. Однако мы должны понимать, что санкции на другие научно-образовательное учреждения могут быть введены в любой момент, и мы должны быть готовы к этому уже сегодня. Исходя из этого органы власти, ответственные за российскую науку, должны быть готовы уже сегодня оказать экстренную финансовую и организационную помощь научно-образовательным центрам, которые из-за санкций потеряли возможности действовать в прежнем режиме. То есть в числе приоритетов на первом месте при всех обстоятельствах находятся "спасательные" мероприятия, если они, конечно, необходимы.

Далее, что совершенно очевидно, российская наука переходит на мобилизационные рельсы, что выдвигает совершенно новые, повышенные требования по обеспечению ее эффективности. Первым шагом в этом направлении должен быть критический аудит наиболее важных научных отраслей и отбор тех направлений, поддержка которых должна осуществляться в приоритетном порядке. Предоставление поддержки всем подряд, размазывание финансирования тонким слоем масла по бутерброду в нынешних условиях просто невозможно. Основными направлениями приложения усилий должны стать стратегические отрасли науки, которые обеспечивают поддержание безопасности, обороноспособности и социальной устойчивости, включая сюда снижение конфликтности общественных отношений. Нынешний кризис выявил существенное отставание России в целом ряде важных отраслей экономики, нормальное функционирование которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности страны. Поэтому в специальной поддержке нуждаются научные направления, обеспечивающие авиастроение, производство электронного оборудования, цифровые технологии, энергетику и энергетическое машиностроение, а также другие критически важные отрасли производства. Необходимо принять дополнительные меры по контролю качества результатов научных исследований, которым в обязательном порядке должна быть придана практическая, прикладная составляющая.

Крайне важное направление, которое будет оказывать огромное влияние на будущее российской науки, - это подготовка молодых научных кадров. Для этого нашей стране необходимо усовершенствовать систему отбора наиболее талантливых молодых ученых и специалистов, организовать полноценный контроль за уровнем научного руководства, обеспечить организационные, технические и финансовые условия для их работы. В связи с пополнением кадров российской науки и повышением их квалификации особого внимания заслуживает институт аспирантуры. Критерием ее эффективности должно стать число аспирантов, получающих высококлассную подготовку и остающихся работать в научных и образовательных учреждениях.

Неизбежным явлением станет "миграция" российской науки с запада на восток. Научные и образовательные учреждения должны будут искать себе партнеров в странах, которые отказались от введения санкций против нашей страны. Этот процесс должен получить поддержку на государственном уровне. Принципиально важным при организации научных исследований в нынешних условиях является обеспечение режима доступа к научной информации и интеллектуальной собственности. Нужно рассмотреть вопрос о снятии прав нерезидентов на интеллектуальную собственность, если это необходимо для решения первоочередных задач, стоящих перед наукой и промышленностью.

И, наконец, несколько слов о первоочередных шагах, которые обязательно должны быть предприняты в ближайшее время. Речь идет об отвязке российской науки от западных способов оценки эффективности результатов научных исследований, а также эффективности ВУЗов.

В последние годы Россия пыталась перенять международную систему оценивания научных исследований, основанную среди прочего на числе научных публикаций, индексированных в международных базах Scopus и Web of Science (Сеть науки). И до начала нынешнего конфликта у российских авторов часто возникали проблемы с публикациями. Очень многие ученые не могли найти подходящий журнал по своей тематике. Они неоднократно сталкивались с нежеланием журналов, индексируемых этими базами данных, принимать их статьи. В условиях нынешнего противостояния возможность опубликоваться в этих журналах, особенно высокорейтинговых, становится и вовсе исчезающе малой. К тому же надо помнить, что очень часто обязательное требование по публикациям результатов научных исследований в журналах приводило к утечке чувствительной информации, которая впоследствии могла быть использована против России. Так что сегодня совершенно неотложным является отказ от требования индексированных публикаций при оценивании результатов научных исследований и подтверждении уровня квалификации российских ученых. Журналы из списков Scopus и Web of Science как место размещения публикаций должны быть в кратчайшие сроки заменены российскими журналами из списка ВАК.

Еще одной проблемой в этой связи до последнего времени было требование продвижения российских вузов в международных рейтингах. Очень часто требования по участию российских ВУЗов в международных рейтингах было необходимым условием для получения бюджетного финансирования. При этом действительно нельзя отрицать пользы международных сравнений с зарубежными вузами, которое действительно повышает качество высшего образования в России. С другой стороны, действующие международные рейтинги очень часто ориентированы на англосаксонскую модель вузов и не учитывают российскую специфику высшего образования. Кроме этого, участие в международных рейтингах приводило к утечке чувствительной информации о состоянии российского высшего образования. В нынешних условиях нельзя исключать ситуации, при которой российские вузы подвергнуться дискриминации в международных рейтингах. Поэтому продолжение обязательного участия в международном рейтинговании для российских вузов в нынешних условиях вызывает большие сомнения. По нашему мнению, все требования по участию в международных рейтингах должны быть переведены из обязательных в рекомендуемые. При этом упор должен быть сделан на российские системы рейтингования высших учебных заведений.