Российские военные вывели из строя центр психологических операций СБУ Украины

В четверг, 3 марта, российские части взяли на Украине под контроль еще несколько населенных пунктов. Выбив противника из Чистополья, Новополтавки и Жовтневого, наши военные выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Наступление успешно продолжается. "Освобожден от националистических батальонов город Балаклея", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Этот снимок сделан в селе Николаевка Донецкой Народной Республики. По лицам этих людей можно убедиться: специальную военную операцию на Украине они обязательно доведут до логического завершения. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Но работы Вооруженным силам России по-прежнему хватает. Поэтому продолжается нанесение ударов по армейской инфраструктуре Украины. Для поражения особо важных объектов ВСУ и спецслужб, которые, как правило, расположены в городах, наши военные используют высокоточное оружие большой дальности.

Именно такое ударное средство они применили, когда потребовалось вывести из строя резервный технологический радиотелевизионный центр, расположенный в украинской столице в районе Лысая гора.

В этом центре сотрудники СБУ Украины разрабатывали психологические операции против России. Отсюда они ими до недавнего времени управляли. Теперь больше не будут. "Жертв и разрушений жилых домов нет", - доложил вчера Конашенков.

Он сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжили наступление и, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.

Удалось вывести из опасных районов 588 иностранцев, в том числе граждан Франции, Бельгии, Италии, Польши, Швейцарии, Грузии, Нидерландов и США

Тем временем группировка войск ЛНР при огневой поддержке наших военных продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. А подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка.

Конашенков сказал, что всего за время специальной военной операции на Украине поражено 1612 объектов противника. Среди них 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", 52 радиолокационные станции. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, 53 беспилотника.

"Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины, - заявил Конашенков. - В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают".

Зато это делают засевшие в городах украинские националисты. Они не только разместили боевую технику, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня под окнами жилых домов, в школьных дворах и на городских улицах, но и превратили население этих городов в живой щит. Националисты фактически прикрываются ими. А когда люди пытаются уйти через предоставленные нашими военными коридоры безопасности, в лучшем случае их не выпускают. В худшем - просто расстреливают. Причем поступают так не только со своими согражданами, но и с находящимися в украинских городах иностранцами. То есть фактически действуют как террористы.

Вот какие данные вчера обнародовали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. В Харькове насильственному удержанию и воспрещению к эвакуации подверглись 3189 граждан Индии, до 2700 - Вьетнама, 202 - гражданина Китая. Из города Сумы нацики не выпускают 576 граждан Индии, 101 гражданина Ганы и 121 - Китая. Из Чернигова - 9 граждан Индонезии. "Кроме того, в Министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти своих граждан: семерых - из Киева и троих - из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты", - отметили в штабе.

По имеющимся там достоверным сведениям, в среду в Харькове нацисты обстреляли группу китайских граждан. По ним открыли огонь при попытке самостоятельно выйти на территорию России. В результате два человека получили серьезные ранения.

В блокированном Мариуполе националисты заминировали Приазовский государственный университет. На подступах к нему и в самом здании вуза они установили управляемые взрывные устройства. Нацики задержали в городе 60 граждан, которые направлялись к гуманитарному коридору. Этих людей поместили в 34-ю школу, которая также заминирована. Теперь террористы, угрожая взрывом школы с заложниками, пытаются шантажировать наступающие формирования ДНР.

В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов националисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места. "Такое катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины", - констатировали в штабе. Там уверены, что все указанные факты открыто свидетельствуют о применении киевским режимом запрещенных приемов ведения боевых действий и нарушении норм международного права.

В России делается все, чтобы спасти ни в чем не повинных людей.

Созданы все необходимые условия для их безопасной эвакуации. В Минобороны России говорят, что готовы в любой момент на любом направлении создать гуманитарные коридоры.

Более того, в Белгородской области на пунктах пропуска Нехотеевка и Суджа вчера с 6 утра в готовности к выезду в Харьков и Сумы для спасения индийских студентов и граждан других иностранных государств находились 130 автобусов. На пунктах пропуска оборудовали места для временного размещения, отдыха и горячего питания эвакуированных. Развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. Имеется и план дальнейших действий. Индийских студентов предполагается вывезти в Белгород. А затем доставить на родину воздушным путем, в том числе самолетами нашей военно-транспортной авиации.

Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировали более 142,5 тысячи человек, из них 39 661 ребенка. Только за сутки эту зону покинули 5486 человек, из них 917 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 15 246 автомобилей, в том числе 738 - за сутки.

Этих людей на произвол судьбы не бросят. В субъектах Российской Федерации развернуты более 7 тысяч пунктов временного размещения. Там готовы работать с каждым прибывающим из соседнего государства.

Благодаря принятым мерам, в том числе по обеспечению нашими Вооруженными силами безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению "режимов тишины", когда запрещено применять любые огневые средства и остановлены действия войск, удалось вывести из опасных районов 588 иностранцев, в том числе граждан Франции, Бельгии, Италии, Польши, Швейцарии, Грузии, Нидерландов и США. Никто из них не пострадал.

Комментарий

России нет смысла в захвате территории Украины, это прорыв к своим, воссоединение с русскими на юго-востоке. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. "Происходящее сегодня на Украине - это выход России за пределы уготованного ей Западом геополитического загона. Да, это пересечение границ. Но это не слом "забора", а прорыв к "своим".

Не в смысле захвата соседних территорий, но в смысле воссоединения с единомышленниками. В более узком смысле - с русскими на юго-востоке. В более широком - со всеми "остальными", не готовыми за подножный корм оставаться в стойле", - написал политик на своей странице в "Фейсбуке". По его словам, украинский сюжет наглядно продемонстрировал мир, "основанный на правилах".

Когда выбор допускается только "единственно верный", когда права есть только у тех, кто выбрал "правильно", когда свободная торговля для своих беззастенчиво заменяется санкционными режимами для не своих, а "СМИ и соцсети на поверку оказываются лишь манипуляторами, а то и откровенными фейкометами в интересах западных же государств". В основе происходящего - не либеральные ценности и не демократические свободы. В основе - стремление Запада к исключительности, к праву управлять миром неконтролируемо и неподотчетно, добавил он.

"Увы, к стыду для западной и центральной Европы, она посчитала оптимальным для себя способом расширения собственных пределов вхождение в американскую сферу влияния. За что и страдает сейчас, в отличие от тех же американцев", - отметил Косачев. В центре мировых проблем - неудержимые претензии США на мировое господство, подчеркнул он. "Отличие американской интерпретации суверенитета от общепринятого заключается в том, что для американцев это улица с односторонним движением. Границы США закрыты для внешнего мира, любое их несанкционированная пересечение - физическое или виртуальное - воспринимается как преступление и карается со всей беспощадностью", - написал политик.

В то же время американцы выходят за пределы своих границ и вторгаются в суверенитет других государств, искренне полагая, что весь мир принадлежит им. И выход любых других стран за пределы собственных границ и собственного суверенитета американцы воспринимают как поражение своего суверенитета и своих интересов, отметил законодатель.

Подготовил Иван Петров