Российские военные показали освобожденные населенные пункты ДНР

Минобороны опубликовало свежее видео, на котором показаны населенные пункты, освобожденные от украинских военных и националистов. Кроме того, в сюжете показаны укрепленные позиции, в спешке оставленные противником, а также подбитая бронетехника с украинской символикой.

Так, подбитые танки ВСУ сняты в Гнутово - это населенный пункт в 22 км от Мариуполя. Пост и позиции - в Сартане. Брошенные "Джавелины" - на трассе у Лебединского.

Продемонстрировано в видеоролике и налаживание мирной жизни в освобожденных деревнях и поселках. Так, мирному населению подвозят и раздают пресную бутилированную воду в Бердянском.