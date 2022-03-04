S7 объявила об отмене всех международных рейсов с 5 марта

Российская авиакомпания S7 сообщила, что вынуждена с 5 марта отменить все международные рейсы. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", - говорится в сообщении.

По данным перевозчика, сейчас туристам, которые ожидали вылета самолетами компании, помогают вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. "Также пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - уточнили в S7.

Ранее компания анонсировала частичное сокращение зарубежной полетной программы в связи с введением санкций западными странами против России.