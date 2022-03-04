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    04.03.2022 12:35
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    S7 объявила об отмене всех международных рейсов с 5 марта

    Российская авиакомпания S7 сообщила, что вынуждена с 5 марта отменить все международные рейсы. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

    "К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", - говорится в сообщении.

    По данным перевозчика, сейчас туристам, которые ожидали вылета самолетами компании, помогают вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. "Также пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - уточнили в S7.

    Ранее компания анонсировала частичное сокращение зарубежной полетной программы в связи с введением санкций западными странами против России.

    АвиатранспортS7 AirlinesСанкции и антисанкции
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