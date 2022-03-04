Сбить муху в космосе: как родилась отечественная система ПРО

4 марта 1961 года впервые в мире на высоте 25 километров произошел перехват баллистической ракеты Р-12 другой - противоракетой В-1000. Советским ученым и военным удалось, образно говоря, "сбить муху в космосе" - так родилась система противоракетной обороны "А".

Точкой отсчета в истории российской системы ПРО считается знаменитое "письмо семи маршалов" высшему руководству страны в августе 1953 года.

"В ближайшее время ожидается появление у вероятного противника баллистических ракет дальнего действия как основного средства доставки ядерных зарядов к стратегически важным объектам нашей страны. Но средства ПВО, имеющиеся у нас на вооружении и вновь разрабатываемые, не могут бороться с баллистическими ракетами", - вспоминал позже в книге "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора" академик Григорий Кисунько.

Советские ученые предложили применять для перехвата ракет метод трех дальностей, основанный на использовании трех радиолокаторов для определения координат баллистической ракеты с точностью до пяти метров.

К разработке противоракеты привлекли КБ Петра Грушина. Главным конструктором центральной вычислительной станции, без которой было невозможно сведение поступающих от радиолокаторов данных и управление противоракетами, назначили Сергея Лебедева, главными конструкторами РЛС дальнего обнаружения - Владимира Сосульникова и Александра Минца, а главным конструктором системы передачи данных - Фрол Липсман.

В сентябре 1957 года на полигонах Сары-Шаган и Капустин Яр начались испытания системы ПРО. Всего было проведено 84 испытательных пуска, половина из которых была аварийными или завершилась неудачей. Тем не менее работы над системой ПРО продолжались.

Триумф наступил 4 марта 1961 года. С полигона Капустин Яр была запущена баллистическая ракета Р-12 с макетом боеголовки весом 500 килограммов. Цель была обнаружена на дальности 1 500 километров после выхода ее над радиогоризонтом, после расчетов ЭВМ был произведен пуск противоракеты В-1000. Облако шрапнели из 16 тысяч металлических шариков разорвало боевой блок Р-12 на куски, и чтобы собрать их потребовалось трое суток.

"Звонок Хрущева по ВЧ спецсвязи застал меня в полигонном "домике"... Никита Сергеевич поздравил меня с успешным испытанием противоракетной системы "А", поинтересовался ближайшими планами и в заключение сказал: "Это хорошо, что вы научились попадать своей ракетой в муху в космосе. Но не забывайте, что надо научиться управляться с роями этих мух", - вспоминал Григорий Кисунько.

Последовавшие затем испытания также прошли успешно, и система "А" стала основой отечественной противоракетной обороны.