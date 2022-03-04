Сенат США проголосовал за снятие введенного на фоне пандемии COVID-19 режима ЧС

Сенат США поддержал снятие режима чрезвычайной ситуации, который был введен в стране на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные голосования.

Соответствующую резолюцию поддержали 48 сенаторов, 47 - высказались против, передает РИА Новости. Далее документ будет передан на рассмотрение палате представителей.

Между тем, в Белом доме ранее заявляли, что президент США Джо Байден наложит вето на данную резолюцию. Режим ЧС облегчает координацию федеральных и региональных властей, а также процесс выделения средств.

Напомним, связанную с коронавирусом чрезвычайную ситуацию в марте 2020 года объявил бывший президент США Дональд Трамп. Это позволило направить на борьбу с заболеванием до 50 миллиардов долларов из фонда помощи при бедствиях.