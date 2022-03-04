Сенатор Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против России

Запад готовил Украину к масштабной провокации против России. Об этом заявил российский сенатор Константин Долгов. Он отметил, что президент соседней страны Владимир Зеленский не случайно "вдруг" заговорил о том, что Киеву необходимо ядерное оружие. Был намек на то, что Украина свободна от обязательств по Будапештскому меморандуму.

При этом не было никакой реакции на это со стороны Вашингтона, Берлина и других стран Запада. "Где реакция НАТО на это?", - задается вопросом Долгов.

По его мнению, заявления Зеленского, как и возможная реализация задуманного - это прямая угроза всей глобальной безопасности.

"Это открытый вызов режиму нераспространения ядерного оружия. Была реальная угроза, что эти вооружения могут быть получены украинским руководством, в том числе и от западных союзников", - цитирует сенатора РИА Новости.

Именно поэтому президент России Владимир Путин и принял решение начать военную операцию на территории соседней страны.