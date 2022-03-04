СПЧ начал составлять "Белую книгу" в защиту мирного населения Украины

Новый проект - "Белую книгу" в защиту мирного населения Украины - запускает Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

- Проект, который мы начали, - документальный сбор информации, фото- и видеоматериалов об обстрелах ВСУ Украины мирных районов городов этой страны, о размещении в домах и дворах городов боевой техники ВСУ и использовании граждан страны как "боевого щита" для проведения боевых операций, - говорит глава СПЧ Валерий Фадеев. - Потом все документы и материалы частями передадим в Совет Европы, депутатам национальных парламентов стран ЕС, журналистам, правозащитным и общественным организациям.

Как объяснил Валерий Фадеев, многие в ЕС просто не знают, что происходит на Украине, получая недостоверную информацию. "Мы наладим поток правдивой информации, - сказал он, - в противовес той лжи о специальной военной операции России на Украине, которая жестче всякой цензуры". Как пример, он привел репортаж телеканала Би-би-си, где показывают взорванные украинскими военными дома в Донецке, а рассказывают, что все это происходит в Харькове "по вине русских". При этом комментатор текст обращения президента России Владимира Путина, когда он говорит, что, все кто причастен к преступлениям 2 мая 2014 года в Одессе, где заживо были сожжены 48 человек, "будут найдены и преданы суду", "переводит" своеобразно. Закадровый голос сообщает: "Украинские подвижники демократии будут преданы суду и казнены".

Валерий Фадеев направил письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой разобраться как с потоками информационной лжи, так и фактами притеснения россиян за рубежом. В частности, речь идет о преследовании и попытках исключения российских студентов из вузов Франции, Чехии, Бельгии.

- Ответа нет, - признает Фадеев, - но мы будем разбираться не "вообще" с проблемой гуманитарного характера, а представим конкретные факты нарушения прав россиян за рубежом, задокументированные факты преследования ВСУ своего же мирного населения в городах Украины, а так же докажем те препятствия, которые чинят украинские военные желающим выехать с Украины иностранцам. В частности, студентам Индии и Китая.

При этом глава СПЧ, признал, что доступ к "Белой книге" может блокироваться в странах ЕС, что не остановит правозащитников. "Наша цель, - заявил Валерий Фадеев, - довести до международного трибунала факты массовых нарушений прав человека на Украине".