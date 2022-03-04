Старший вице-президент ГМК "Норильский Никель" Николай Уткин: Экономика будущего невозможна без ответственности

В Красноярске завершился очередной день экономического форума, который проходит в этом году 2-4 марта в гибридном - онлайн и офлайн - формате. Главное событие четверга, второго дня основной работы КЭФ-2022, - пленарное заседание "Сибирь: ЭКОномика будущего", в работе которого принял участие старший вице-президент ГМК "Норильский Никель" Николай Уткин.

После пленарного заседания Николай Уткин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о направлениях деятельности компании, актуальных в контексте КЭФ.

- Для "Норникеля" актуально буквально каждое слово темы "Сибирь: ЭКОномика будущего". Все знают, что компания является локомотивом экономики Красноярского края и намерена подтверждать это и впредь.

Сегодня мы воплощаем, помимо всем известной крупнейшей "Серной программы", и другие важные проекты, связанные с ростом объемов производства, со строительством новых и расширением действующих фабрик, с расширением горного сектора - то есть наряду с экологическими проектами реализуется и развитие производства.

Нельзя работать на этой территории, не учитывая проект реновации северного города и федеральный проект "Чистая Арктика", в который мы вошли в 2021 году с собственным проектом "Чистый Норильск". Позволю себе остановиться на некоторых моментах, в первую очередь это комплексный план социально-экономического развития города.

"Норникель" как социально ответственная компания конечно, участвует в реализации этой программы и строит будущее уже сегодня. Отмечу, что в целом затраты на ее воплощение составляют около 270 миллиардов рублей, и вклад ГМК "Норильский Никель" - свыше 231 миллиарда. Направления, которые охватывает программа, колоссальны - это не только реновация жилищного фонда, но и развитие социальной инфраструктуры, модернизация ее объектов.

Это яркий пример государственно-частного партнерства. Высокий уровень взаимодействия между правительством Красноярского края, администрацией города и руководством компании позволил оперативно начать реализацию программы в 2021 году. Очень важно, что ведутся не только демонтажные работы, но и проектные, причем часть объектов находится в конкурсных процедурах, чтобы строительство стартовало уже в этом году. "Норникель" также включился в работу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению безопасности и обновлению коллекторной инфраструктуры.

Отмечу, что компания играет роль не только "кошелька", став полноценным участником этой программы - мы заключаем контракты с подрядчиками, строим, несем полную ответственность за появление новых объектов.

Кроме четырехстороннего соглашения, заключенного между Правительством РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и "Норникелем", хотелось бы упомянуть наиболее значимые проекты, реализуемые компанией за счет дополнительного финансирования. Это, например, Арктический музей современного искусства, концертный зал, лицей, который мы назовем именем Владимира Долгих.

Кроме того, речь идет о создании дополнительных общественных пространств, развитие Норильского университета во взаимодействии с Сибирским федеральным университетом - мне кажется, это новый виток в развитии всего нашего образования. Здесь компания вкладывает порядка 150 миллиардов рублей. Говоря об экономике будущего, стоит подчеркнуть, что компания активно продолжает заниматься не только социальными, но и экологическими проектами. В 2021 году Совет директоров "Норникеля" утвердил комплексную стратегию в области экологии и изменения климата. В Норильском, Кольском и Забайкальском дивизионах компании реализация планов по этим направлениям рассчитана до 2030 года, включает около 300 проектов, и бюджет составляет примерно 400 миллиардов рублей, причем основные вложения - это, конечно, Норильск, Красноярский край.

Повторю, одна из основных составляющих нашей стратегии - это "Серная программа". Она реализуется не только в Норильске, но и в Кольском дивизионе, в Мурманской области. На Надеждинском металлургическом заводе проект будет завершен в 2023 году, на Медном заводе - в 2025 году. Напомню, что стоимость этих двух основных частей программы составляет 300 миллиардов рублей. Особое внимание мы обращаем также на надежность и безопасность как промышленных зданий, сооружений, так и объектов городской инфраструктуры. И здесь "Норникель" выделяет значительные средства на изучение и предупреждение нештатных ситуаций. Один из примеров - проект автоматизированной системы геотехнического мониторинга. Мы ее уже запустили в Норильске, это потенциально высокотехнологический проект, позволяющий прогнозировать, оценивать состояние многолетнемерзлых грунтов, эксплуатационную надежность всех сооружений, зданий, городской инфраструктуры.

Все это, мне кажется, очень важно для дальнейшего изучения, освоения, развития Арктики не только в России, но и во всем мире. Невозможно говорить об экологии, не затронув тему очистки территорий, как производственных, так и городских. Как я уже упоминал, проект "Чистая Арктика" стартовал в Норильске в 2021 году, мы создали предприятие, на котором работают около тысячи человек, закупили свыше 120 единиц техники, причем это было сделано оперативно, буквально за полгода. Мы уже демонтировали свыше сотни неиспользуемых строений, привели в порядок более миллиона квадратных метров территории - все это удалось организовать в рамках непрерывно действующего производства. В рамках проектов по охране окружающей среды и сохранению биологического разнообразия мы активно взаимодействуем с заповедниками Таймыра. Так, за пять лет организовали выпуск в Енисей более миллиона мальков осетра. Сейчас компания инициировала масштабное исследование биоразнообразия в трех российских регионах, где находятся наши производственные активы, и не собираемся на этом останавливаться. В изучении экосистем задействованы институты Сибирского отделения Российской академии наук.

Важная составляющая всей деятельности и социальной политики "Норникеля" - кадровый потенциал. Мы сегодня анонсировали открытие наших кадровых центров. Первый такой центр - в Оренбургской области, затем в Уфе, Екатеринбурге, Красноярске. Наша задача - не просто открыть данные агентства, но и познакомить приходящих туда людей с технологиями, дать понимание условий жизни в городах присутствия компании. Например, в Красноярске на базе СФУ планируется размещение тренажеров, способных передать особенности нашего производства. Кроме того, существует база подготовки персонала в нашем корпоративном университете. У нас есть четкое понимание и сегодняшней потребности в кадрах, и ситуации вплоть до 2035 года. Отмечу, что "Норникель" - флагман не только производственной, технической составляющей. Компания предоставляет самый мощный коллективный договор, социальные гарантии. Напомню, к примеру, о росте с 1 января на 20 процентов заработной платы по Норильскому дивизиону.

И, наконец, экономика будущего невозможна без развития новых направлений. Напомню, что в 2021 году здесь, на форуме, было подписано соглашение о реализации многофункционального туристического проекта "Затундра" - речь идет о потенциале Плато Путорана. Реализация этого проекта позволит организовать отдых, прежде всего, норильчан и поднять туристическую отрасль в Красноярском крае на новый особый уровень - я считаю, это одно из интереснейших, нетронутых мест Сибири.

В заключение хочется отметить, что для нашей компании обязательным условием устойчивого эффективного развития является создание комфортного современного качества жизни, работы, отдыха жителей Норильска и всего Красноярского края.