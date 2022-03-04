Страны Восточной Европы меняют отношение к миграционному кризису

Проблемы Польши, Венгрии и Румынии с беженцами с Украины помогут им стать уступчивее в отношении миграционной политики Европы, считают немецкие СМИ. "Это трагический, но одновременно курьезный поворот истории: теперь именно на Польше лежит самый тяжелый груз европейской миграционной политики", - написала в начале недели немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Она напомнила, что Варшава "много лет отказывается принимать беженцев и вместе с Венгрией блокирует в ЕС все попытки достичь согласия относительно общей политики в области миграции". "Теперь, - отмечает издание , - Польша во главе со своим правительством с распростертыми объятьями принимает украинских беженцев".

"Конечно, полякам проще демонстрировать солидарность с соседями с Украины, чем с людьми с Ближнего Востока или из Африки. Но остальные европейцы, в том числе, и немцы, должны принять это к сведению и использовать в достижении компромисса", - считают журналисты Suddeutsche Zeitung. Сходного мнения придерживаются в журнале Spiegel.

"Теперь они поменялись ролями", - полагают в редакции этого издания. "Это поменяет тяжелую дискуссию о квотах для государств-членов Евросоюза. Многое свидетельствует о том, что на сей раз мигранты разделятся сами. Половина украинцев, которые в последние дни бежали в Румынию, уже поехали дальше. По данным Европейской Комиссии, помимо Польши, основными местами назначения для них являются Португалия, Испания, Германия и Чехия", - сообщает Spiegel.

Это подтвердила глава МВД Германии Нэнси Фезер. В эфире радиостанции Deutschlandfunk она сказала: "Думаю, что граждане Украины направляются туда, где у них много друзей, родственников и знакомых". По ее словам, к таким странам относятся Испания и Италия.