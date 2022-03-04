Swarovski приостанавливает продажи в России

Австрийская компания Swarovski приостанавливает деятельность в России. Онлайн-продажи уже полностью прекращены.

"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Swarovski AG специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Основные производственные мощности и головной офис расположены в австрийском Ваттенсе.