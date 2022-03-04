Украинские диверсанты пытались устроить на Запорожской АЭС чудовищную провокацию

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о чудовищной провокации, которую киевский националистический режим в ночь на 4 марта попытался устроить на территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции.

Генерал напомнил, что 28 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль город Энергодар, Запорожскую АЭС и местность вокруг них.

Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода наших подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении. Поэтому объекты АЭС и прилегающую к ним территорию взяли под охрану российские военные.

"В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской станции продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме", - рассказал Конашенков.

Однако в ночь на пятницу чуть не случилась настоящая трагедия. По словам представителя Минобороны, около двух часов ночи во время патрулирования территории возле АЭС мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. "Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Далее события развивались так. Ответным огнем из стрелкового оружия российскому патрулю удалось подавить огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса. Но, покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус. Оперативно прибывшие туда пожарные расчеты возгорание в помещениях ликвидировали. К счастью, в момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было.

"В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты атомной электростанции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно последовавшие после этих событий заявления Владимира Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений: целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. "Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников", - сделал вывод официальный представитель Минобороны России.