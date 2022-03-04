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04.03.2022 05:10
Рубрика: Общество

Умные протезы-гаджеты помогут взрослым и детям

Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
В Комсомольске-на-Амуре местное предприятие "Композит-ДВ" в содружестве с известной компанией - резидентом "Сколково" - откроют совместное производство протезов кисти и предплечья.
В идеале ожидание протеза-гаджета должно занимать не более двух-трех месяцев после операции. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края В идеале ожидание протеза-гаджета должно занимать не более двух-трех месяцев после операции. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
В идеале ожидание протеза-гаджета должно занимать не более двух-трех месяцев после операции. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Революция в протезировании этих органов произошла в 2015 году. До этого человек мог рассчитывать лишь на косметическую имитацию потерянной руки. Высокотехнологичные же изделия помогают частично восполнить функции руки.

Фото: Сергей Куксин
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- Протез-гаджет работает за счет установленных датчиков: при соприкосновении с телом, когда человек напрягает мышцы, подается ток на считывающее устройство, установленное внутри протеза. Происходит сжимание и разжимание пальцев. С помощью специального приложения в телефоне можно воспроизвести любой жест, поэтому такие протезы мы и называем гаджетами, - пояснил эксперт Руслан Садыков.

3D-печать кисти будут делать в инновационном центре "Сколково". Другие комплектующие и саму установку протеза станут производить в регионе. Причем комплектующие уже собирают в хабаровском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия. Поэтому у дальневосточников отпадает необходимость ездить на примерку в столицу, да и время изготовления протеза сокращается.

Еще одна новейшая разработка - детский протез. Прежде дети до 12 лет, лишившиеся рук, вынуждены были управляться лишь культей: "малышковых" протезов не делали, а имеющиеся приспособления были слишком громоздкими. Инновационные технологи и материалы позволили исправить ситуацию. Протез по желанию ребенка можно изготовить ярким, с героями мультиков, а разные насадки помогают удерживать смартфон, руль велосипеда или скакалку.

Разные насадки гаджета помогают удерживать смартфон, руль велосипеда или скакалку

- Сотрудничество с отечественным производителем протезов-гаджетов актуально еще и в связи с тем, что в регионе создается межрегиональный центр детской хирургии, - сказал зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов. - Развитие в крае инновационного производства в сфере протезирования - это возможность для жителей края быстро проходить восстановительный период. В идеале ожидание протеза должно занимать не более двух-трех месяцев после операции.

Между тем

Созданием высокотехнологичных протезов занимаются не только в Хабаровском крае. Еще пять лет назад группа студентов Дальневосточного федерального университета разработала прототип бионического протеза руки. А сейчас в ДВФУ "учат" протезы чувствовать давление, тепло, холод и боль. В ноябре прошлого года в Медцентре университета провели две операции по вживлению электродов для лечения фантомной боли. На следующем этапе специалисты будут создавать систему обратной связи от протеза в нервную систему.

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