В Южной Корее началось предварительное голосование на президентских выборах

В Южной Корее стартовала процедура голосования на выборах следующего президента страны. В пятницу и субботу это можно сделать досрочно, тогда как непосредственно выборы пройдут в среду 9 марта. Согласно последним опросам, незначительно лидирует кандидат, представляющий консервативную оппозицию.

В пятницу в шесть часов утра по всей территории Республики Корея одновременно начали работу 3552 пункта, в которых все имеющие право голоса граждане РК могут досрочно проголосовать на президентских выборах, которые состоятся 9 марта. Данная возможность предоставляется в течение двух дней - в пятницу и субботу, что дает шанс всем желающим заранее отдать голос, а день самих выборов, когда по всей стране будет выходной, провести по своему усмотрению. Дополнительное удобство в том, что можно проголосовать в любом пункте предварительного голосования, который вам более удобен, тогда как 9 марта эта возможно лишь в том участке, к которому вы приписаны на основании регистрации о постоянном проживании.

Судя по реакции, значительное количество корейцев решили воспользоваться данной системой, так как уже за первые шесть часов работы пунктов проголосовали почти шесть процентов населения страны, включая основных претендентов на пост следующего президента РК.

Первоначально свое намерение побороться за пост лидера страны изъявили 14 человек, но в последние дни двое из них сняли кандидатуры, поддержав одного из двух кандидатов, которые и являются главными претендентами. Один из них - это бывший губернатор провинции Кенги Ли Чжэ Мён, который представляет правящую Демократическую партию "Тобуро", а второй - кандидат от ведущей оппозиционной партии "Сила народа" бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль. Судя по общей ситуации, кто-то из них двоих - Ли или Юн - и станет новым лидером Республики Корея.

Буквально позавчера, когда еще можно было сделать какие-то последние изменения среди кандидатов, Юн достаточно неожиданно получил поддержку от представителя другой оппозиционной "Народной партии" Ан Чхоль Су. Юн и Ан договорились об объединении усилий, слиянии партий после выборов и формировании единого правительства в ходе победы. Учитывая, что Ан был третьим по популярности кандидатом, то его шаг, как ожидается, повысил шансы Юн Сок Ёля на победу. Впрочем, корейские выборы славятся своей динамичностью, а потому итоговый результат сложно предсказать заранее. Многие из сторонников Ана выразили разочарование его решением сняться с выборов в пользу Юна, отметив, что они не будут голосовать за бывшего генерального прокурора и представителя консерваторов.

С третьегог марта в Южной Корее было запрещено проводить и публиковать результаты опросов общественного мнения. Последние доступные результаты, когда еще не было известно об отказе Ан Чхоль Су от президентской гонки, показывали незначительное преимущество Юн Сок Ёля. За представителя оппозиционной партии обозначили свою готовность проголосовать 42,2 процента опрошенных, тогда как за кандидата от правящего лагеря Ли Чжэ Мёна ровно на пять процентов меньше - 37,2. Ан Чхоль Су по опросам набрал 7,8 процента, а четвертый кандидат - представитель "Партии справедливости" Сим Сан Чжон - 1,8 процента.

Как было уже сказано, предварительное голосование в Южной Корее пройдет до 18:00 5 марта, а основной день голосования - 9 марта. Предварительные результаты станут известны через несколько часов после закрытия участков, а официально имя победителя будет объявлено скорее всего утром 10 марта. Церемония передачи полномочий новому лидеру от уходящего президента РК Мун Чжэ Ина, который, кстати, согласно Конституции РК не имел права баллотироваться на второй срок, состоится 10 мая 2022 года.