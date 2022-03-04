В МИД предложили сделать более публичными санкции РФ в отношении иностранцев

Комитет рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили в отношении них преступления. Совфед рассмотрит документ на заседании в пятницу после 15:00.

"На уровне руководства министерства была утверждена такая позиция, что эти меры надо делать более публичными, за исключением тех случаев, когда есть особая целесообразность не афишировать их", - сказал Голубовский.

Дипломат пояснил, что если вводить санкции "келейно", то эффект от этих мер снижается. Поэтому в МИД РФ планируют изменить общий подход к принятию данных решений.

Кроме того, Голубовский обратил внимание на то, что действующая редакция закона и законопроект оперируют понятием "граждане".

"Но в первую очередь здесь подразумеваются должностные лица, которые именно принимают такие решения, но ими не ограничивается", - пояснил он.