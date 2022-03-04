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    04.03.2022 13:18
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    В МИД предложили сделать более публичными санкции РФ в отношении иностранцев

    Санкционные меры в отношении иностранных граждан необходимо делать более публичными, заявил заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

    Комитет рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили в отношении них преступления. Совфед рассмотрит документ на заседании в пятницу после 15:00.

    "На уровне руководства министерства была утверждена такая позиция, что эти меры надо делать более публичными, за исключением тех случаев, когда есть особая целесообразность не афишировать их", - сказал Голубовский.

    Дипломат пояснил, что если вводить санкции "келейно", то эффект от этих мер снижается. Поэтому в МИД РФ планируют изменить общий подход к принятию данных решений.

    Кроме того, Голубовский обратил внимание на то, что действующая редакция закона и законопроект оперируют понятием "граждане".

    "Но в первую очередь здесь подразумеваются должностные лица, которые именно принимают такие решения, но ими не ограничивается", - пояснил он.

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