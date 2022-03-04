В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в технике

В ходе военной спецоперации на Украине подразделения Вооруженных Сил России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за время спецоперации (сегодня 9-й день - прим. "РГ") поражено 1812 военных объектов. В том числе 65 пунктов управления и узлов связи украинских военных, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

Кроме того, были уничтожены 59 радиолокационных станций, а также 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. Ликвидированы 635 танков и других боевых бронемашин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета. Выведены из строя 442 военных автомобиля и 54 беспилотника.