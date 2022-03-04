В Москве показали документальный фильм о близости России и Сербии

В Москве 3 марта состоялся закрытый показ документального фильма Алексея Бондаренко и Елены Алферовой "Родство незнакомых", повествующий о духовной, исторической и культурной близости русского и сербского народов.

Героями картины стали всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, настоятель Храма ВДВ протоиерей Михаил Васильев, авторитетный политолог и основатель "Балканиста" Олег Бондаренко, член Союза кинематографистов Филипп Кудряшов.

Одним из основных авторских посылов стала мысль о том, что Сербия - это единственное государство в мире, где действительно искренне любят Россию, но мы сейчас на грани потери этой братской страны. С чем это связано? Как отметил Кустурица, одной из важных причин является "слабая институционализация двусторонних отношений". Кроме того, эксперты обозначили и плодотворное воздействие западной "мягкой силы" на сербскую молодежь, которая все больше начинает ориентироваться на "европейские ценности".

Что же объединяет и притягивает друг к другу русских и сербов?

"На этот вопрос мы и попытались ответить в нашей картине, - подчеркнул в эксклюзивном интервью для "Российской газеты" Алексей Бондаренко. - Мы не получили четкого ответа, но, мне кажется, что он лежит где-то в ментальной плоскости. Об этом говорили многие эксперты и известные люди. В частности, Эмир Кустурица сказал, что это некая метафизическая связь, которая в определенные моменты истории в нас проявляется".

Сербия - окно в Европу для России

"Это не просто история про родство незнакомых, - заявил после просмотра картины Олег Бондаренко. - Это история про дружбу, когда в нынешних международных условиях только Сербия и Босния и Герцеговина, благодаря Республике Сербской, остаются единственными странами в Европе, которые не ввели санкции против России. Одновременно сербская авиакомпания AirSerbia запустила три раза в день рейсы по маршруту Москва - Белград. Таким образом Белград становится для России единственным европейским хабом, единственным окном в Европу. Это то окно, которое родилось в результате родства незнакомых. В этой ситуации открываются совершенно новые возможности. Сербия получает возможность стать практическим посредником между Россией и Западом, что может нас еще сильнее сблизить. В этом контексте очень важен и нейтральный военный статус Сербии".

Алексей Бондаренко. Фото: Александр Борисов

Сербы берегут дружбу с русскими

"Мы не должны потерять Сербию, - констатировал Филипп Кудряшов. - Что касается совместных проектов, я могу сказать Сербии спасибо, поскольку в складывающейся ситуации именно сербы понимают, что наша многовековая дружба нам нужна. Со стороны России, к сожалению, на культурном направлении такого не происходит или происходит очень мало. Я надеюсь, что ситуация будет меняться, так как сегодняшние реалии говорят о важности того, что мы делаем".

Провидец Тютчев

Алексей Бондаренко продекламировал собравшимся отрывок из произведения "Славянам" Федора Тютчева - поэта и дипломата, чьи стихотворения до сих пор многими считаются непревзойденными в русской поэзии и не утратившими своей актуальности.

Хотя враждебною судьбиной

И были мы разлучены,

Но все же мы народ единый,

Единой матери сыны;

Но все же братья мы родные!

Вот, вот что ненавидят в нас!

Вам не прощается Россия,

России - не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,

Что вся славянская семья

В лицо и недругу и другу

Впервые скажет: "Это я!"

При неотступном вспоминанье

О длинной цепи злых обид

Славянское самосознанье,

Как божья кара, их страшит!

Давно на почве европейской,

Где ложь так пышно разрослась,

Давно наукой фарисейской

Двойная правда создалась:

Для них - закон и равноправность,

Для нас - насилье и обман,

И закрепила стародавность

Их как наследие славян.