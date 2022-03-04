В Москве показали документальный фильм о близости России и Сербии

Героями картины стали всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, настоятель Храма ВДВ протоиерей Михаил Васильев, авторитетный политолог и основатель "Балканиста" Олег Бондаренко, член Союза кинематографистов Филипп Кудряшов.
Одним из основных авторских посылов стала мысль о том, что Сербия - это единственное государство в мире, где действительно искренне любят Россию, но мы сейчас на грани потери этой братской страны. С чем это связано? Как отметил Кустурица, одной из важных причин является "слабая институционализация двусторонних отношений". Кроме того, эксперты обозначили и плодотворное воздействие западной "мягкой силы" на сербскую молодежь, которая все больше начинает ориентироваться на "европейские ценности".
Что же объединяет и притягивает друг к другу русских и сербов?
"На этот вопрос мы и попытались ответить в нашей картине, - подчеркнул в эксклюзивном интервью для "Российской газеты" Алексей Бондаренко. - Мы не получили четкого ответа, но, мне кажется, что он лежит где-то в ментальной плоскости. Об этом говорили многие эксперты и известные люди. В частности, Эмир Кустурица сказал, что это некая метафизическая связь, которая в определенные моменты истории в нас проявляется".
Сербия - окно в Европу для России
"Это не просто история про родство незнакомых, - заявил после просмотра картины Олег Бондаренко. - Это история про дружбу, когда в нынешних международных условиях только Сербия и Босния и Герцеговина, благодаря Республике Сербской, остаются единственными странами в Европе, которые не ввели санкции против России. Одновременно сербская авиакомпания AirSerbia запустила три раза в день рейсы по маршруту Москва - Белград. Таким образом Белград становится для России единственным европейским хабом, единственным окном в Европу. Это то окно, которое родилось в результате родства незнакомых. В этой ситуации открываются совершенно новые возможности. Сербия получает возможность стать практическим посредником между Россией и Западом, что может нас еще сильнее сблизить. В этом контексте очень важен и нейтральный военный статус Сербии".
Сербы берегут дружбу с русскими
"Мы не должны потерять Сербию, - констатировал Филипп Кудряшов. - Что касается совместных проектов, я могу сказать Сербии спасибо, поскольку в складывающейся ситуации именно сербы понимают, что наша многовековая дружба нам нужна. Со стороны России, к сожалению, на культурном направлении такого не происходит или происходит очень мало. Я надеюсь, что ситуация будет меняться, так как сегодняшние реалии говорят о важности того, что мы делаем".
Провидец Тютчев
Алексей Бондаренко продекламировал собравшимся отрывок из произведения "Славянам" Федора Тютчева - поэта и дипломата, чьи стихотворения до сих пор многими считаются непревзойденными в русской поэзии и не утратившими своей актуальности.
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России - не прощают вас!
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: "Это я!"
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них - закон и равноправность,
Для нас - насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.