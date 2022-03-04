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04.03.2022 01:10
Рубрика: В мире

В репортажах западной прессы об Украине нашли расизм

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 47(8695)
В сюжетах западных СМИ о боевых действиях на Украине уже не раз и не два встречались пренебрежительные сравнения с конфликтами в других странах. Так, ресурс Vice World News приводит целую подборку таких расистских высказываний.

"Это не беженцы из Сирии, это беженцы с Украины! Они христиане, они белые, они так похожи (на нас - РГ)", - воскликнула в своем репортаже корреспондент NBC News Келли Кобиелла.

"При всем уважении, это не такое место как Афганистан или Ирак, где конфликты иногда тянулись десятилетиями, - уверен журналист CBS News Чарли Д"Агата. - Это, если аккуратно выбирать слова, относительно цивилизованный европейский город, где не ожидаешь этого увидеть, надеешься, что такого не произойдет".

"Для меня это все очень эмоционально потому, что я вижу гибель европейских людей и детей с голубыми глазами и светлыми волосами...", - такой комментарий прозвучал в эфире BBC от украинского юриста.

"Случилось невероятное. Это не какая-нибудь развивающаяся страна третьего мира - это Европа!", - говорит в эфире британского ITV Люси Уотсон.

Человеческие жертвы в ходе боевых действий - будь то в ДНР, ЛНР, на Украине или в любом другом конфликте - страшная трагедия. Но по процитированным высказываниям складывается впечатление, что право на пресловутый "конец истории" и подразумеваемую им жизнь без войны западные авторы считали привилегией только для жителей собственных стран. А конфликты, которые развязывали США и их союзники в Югославии, Афганистане или Ираке, где счет жертвам среди гражданского населения, включая и детей, шел на сотни тысяч, не вызывали у западных репортеров такого отторжения, равно как и стыда за агрессивные действия своих стран. Получается, в их понимании, в отношении стран третьего мира - это приемлемо, а в обратную сторону - нет.

Африканские студенты столкнулись с расизмом, пытаясь покинуть Украину

"Западные мейнстрим издания попали под критику за то, что требуют от мира большей симпатии" к Украине, чем аналогично раздираемым борьбой Афганистане, Ираке, Йемене или Сирии, пишет Vice World News.

На явную разницу в том, как западная пресса освещает конфликты на Украине и в других уголках мира, обратила внимание правозащитник и журналист Николь Ханна-Джонс, которую цитирует телеканал Fox News. "Каждый журналист, пишущий об Украине, должен реально взглянуть внутрь себя, - призывает она. - Именно поэтому я считают, что нам не следует претендовать на объективность и вместо этого нужно признать предвзятость, которую нужно исправлять". То, что журналистов поражают боевые действия на Украине, она назвала антиисторическим взглядом, который к тому же "оправдывает отсутствие импатии" к жертвам других конфликтов. Она подчеркнула, что все люди заслуживают свободы и сочувствия, когда в их стране идут боевые действия.

Бурно комментируют тему с точки зрения истории в соцсетях. "Пользователи указывают, что Ирак иногда называют "колыбелью цивилизации", поскольку на его территории в древней Месопотамии возникла одна из первых цивилизаций", - пишет журнал Newsweek.

"Ого! И это вы так аккуратно выбираете слова? Если бы не осторожничали, то наверное бы сказали так: Надеемся, в следующий раз это произойдет на Ближнем Востоке, где это более уместно", - проехался по этим репортажам и темнокожий комик Тревор Ноа в своем шоу The Daily Show.

"Такие комментарии отражают извращенный менталитет западной журналистики, которая пытается сделать "нормальными" трагедии в таких частях света, как Африка, Ближний Восток, Латинская Америка или Юго-Восточная Азия, - отмечается в заявлении Ассоциации арабских и ближневосточных журналистов. - Это обесчеловечивает и изображает пережитые ими конфликты как нормальные и ожидаемые".

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