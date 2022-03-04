В Совфеде прокомментировали высказывание сенатора США о Путине

Призывы американского сенатора Линдси Грэма к устранению президента России беспрецедентны в своей безответственности и показывают, что в элите США есть террористы, заявил член Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Александр Башкин.

По его мнению, слова американского политика подтверждают, что среди их элиты присутствуют террористы, готовые поставить под удар безопасность всего мира.

"Подобные призывы несут прямую угрозу суверенитету и безопасности Российской Федерации", - приводятся слова сенатора в Telegram-канале комиссии.

По мнению парламентария, официальный Вашингтон должен незамедлительно принести извинения и призвать Грэма к ответу.