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Рубрика: В мире

Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию

На Украине ограничена возможность совершения звонков на номера в России. Такую информацию накануне распространила Госспецсвязь Украины.

Мария Захарова прокомментировала состояние Зеленского

Ограничены звонки с украинских сим-карт в Россию, абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов, передает ТАСС сообщение ведомства. Ограничения распространяются и на абонентов, пользующихся фиксированной связью.

Кроме того, украинские мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии началась 24 февраля. Цель - защита людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают вести наступательные действия при поддержке ВС России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. По заявлению Минобороны РФ, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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