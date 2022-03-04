Войска ДНР сузили кольцо возле Мариуполя и взяли под контроль завод Ленина

Войска Донецкой народной республики продолжают блокирование Мариуполя, в пригородах взят под контроль завод имени Ленина.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, войска Донецкой народной республики за ночь продвинулись до 8 километров. Они взяли под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка.

Войска Луганской народной республики при огневой поддержке российской армии продолжили наступление и вышли на рубеж Красный Лиман - Ямполь - Приволье. Подразделения ЛНР продолжают наступление на Краматорск.

По словам генерала, российская армия ведет наступление, действуя смежными флангами с подразделениями ДНР. ВС РФ взяли под контроль Верхнюю Криницу, Комсомольское, Чистополье, Новополтавку, Камыш, Зарю, Тружнево.