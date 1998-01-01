- Это я. Это моя двоюродная сестрянка. Это мамина сестра, это мамина племянница, - Марья показывает фото родни, которая живет в Бразилии.



Признается, что так как в России у них нет своего дома, то и чувствуют себя здесь пока, как в гостях:



- А езлеф был бы, чувствовали бы себя, как дома. Даже больше, чем в Бразилии, потому что здесь по-русски говорят все. И как-то по-свойски все. Вот даже кушать чай, йись пироги всякие... И разговор одинаковый.



- Да, мы там живем. Но люди свои - тут, - объясняет Фана.



За те дни, что они провели в России (съездили в Питер, Ростов-на-Дону, Сочи), русские бразильянки особенно оценили здесь стремление людей создать семью:



- Мужчина должен жениться. И женщина должна замуж выйти. В России принято, что семью надо построить. А там [в Бразилии] как-то... Один туды, другой сюды. Им не нужно, чтобы семья все время вместе была. Всегда по-одинке. Семья, нам кажется, не так дорога, как здесь. И дети тут воспитанные.



Азбуке русские бразильцы учат своих детей сами - в государственных школах преподают португальский, английский... И между собой, конечно, общаются на русском, иначе бы язык просто не сохранился. Правда, как говорит Марья, сейчас уже не во всех семьях могут научить грамотно читать и писать по-русски.



...Теперь все Санаровы снова в Бразилии. Марья и Фана говорят, что скучают по России. И все собираются приехать опять - уже всей семьей. Может, даже насовсем.