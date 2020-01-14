календарь поэзии
Специальный проект "Российской газеты"
Есть такая строка у Некрасова, которую мы когда-то наизусть учили в школе, и оттого, возможно, она казалась нам какой-то слишком пафосной, менторской, что ли…

"Сейте разумное, доброе, вечное…"

И понимаешь с возрастом: а ведь это действительно великая строка!

Это именно то, что уже десять лет делает Дмитрий Шеваров в своей рубрике "Календарь поэзии". Сеет зерна разумного, доброго и вечного. За 10 лет вышло 585 выпусков, этот будет 586. Без единого пропуска.

Дмитрий Шеваров / фото из личного архива
"Календарь поэзии" - это некий сообщающийся сосуд. Шеваров рассказывает о забытых или полузабытых именах, а читатели в ответ рассказывают о судьбах тех, кого не знал автор.
Некоторые читатели помогают в поиске сведений о погибших на войне поэтах. Так незаметно читатели тоже становятся литераторами.

Кстати, несколько ребят, начинавших с публикаций в "Календаре поэзии", сейчас учатся в Литературном институте.

Судьба журналистики - скоротечность. Газета вышла, ее прочитали и завернули в нее обувь на зиму. Но заметки о поэзии и поэтах Дмитрия Шеварова побеждают эту скоротечность. Поэтому и приходят ему благодарные письма, что вообще сегодня большая редкость в журналистике — присутствие обратной связи. Душевной связи.

Да, журналистика скоротечна… Но я напомню евангельские слова, которые высечены на надгробии могилы Федора Михайловича Достоевского в Александро-Невской лавре: "Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плодов".

Павел Басинский
Здесь и сейчас вы можете ознакомиться с лучшими выпусками "Календаря поэзии".
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Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии?
Мы предлагаем нашим читателям прочитать каждый из вопросов и выбрать один из трёх вариантов с правильным ответом. Экзамен будет пройден, если вы ответили минимум на 75% заданий!
Фото: Российская Газета,
ТАСС,
РИА Новости,
wikimedia
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