Есть такая строка у Некрасова, которую мы когда-то наизусть учили в школе, и оттого, возможно, она казалась нам какой-то слишком пафосной, менторской, что ли…
"Сейте разумное, доброе, вечное…"
И понимаешь с возрастом: а ведь это действительно великая строка!
Это именно то, что уже десять лет делает Дмитрий Шеваров в своей рубрике "Календарь поэзии". Сеет зерна разумного, доброго и вечного. За 10 лет вышло 585 выпусков, этот будет 586. Без единого пропуска.
Дмитрий Шеваров / фото из личного архива
"Календарь поэзии" - это некий сообщающийся сосуд. Шеваров рассказывает о забытых или полузабытых именах, а читатели в ответ рассказывают о судьбах тех, кого не знал автор. Некоторые читатели помогают в поиске сведений о погибших на войне поэтах. Так незаметно читатели тоже становятся литераторами.
Кстати, несколько ребят, начинавших с публикаций в "Календаре поэзии", сейчас учатся в Литературном институте.
Судьба журналистики - скоротечность. Газета вышла, ее прочитали и завернули в нее обувь на зиму. Но заметки о поэзии и поэтах Дмитрия Шеварова побеждают эту скоротечность. Поэтому и приходят ему благодарные письма, что вообще сегодня большая редкость в журналистике — присутствие обратной связи. Душевной связи.
Да, журналистика скоротечна… Но я напомню евангельские слова, которые высечены на надгробии могилы Федора Михайловича Достоевского в Александро-Невской лавре: "Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плодов".
Павел Басинский
Здесь и сейчас вы можете ознакомиться с лучшими выпусками "Календаря поэзии".