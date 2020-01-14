"Календарь поэзии" - это некий сообщающийся сосуд. Шеваров рассказывает о забытых или полузабытых именах, а читатели в ответ рассказывают о судьбах тех, кого не знал автор.

Некоторые читатели помогают в поиске сведений о погибших на войне поэтах. Так незаметно читатели тоже становятся литераторами.



Кстати, несколько ребят, начинавших с публикаций в "Календаре поэзии", сейчас учатся в Литературном институте.



Судьба журналистики - скоротечность. Газета вышла, ее прочитали и завернули в нее обувь на зиму. Но заметки о поэзии и поэтах Дмитрия Шеварова побеждают эту скоротечность. Поэтому и приходят ему благодарные письма, что вообще сегодня большая редкость в журналистике — присутствие обратной связи. Душевной связи.



Да, журналистика скоротечна… Но я напомню евангельские слова, которые высечены на надгробии могилы Федора Михайловича Достоевского в Александро-Невской лавре: "Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плодов".



Павел Басинский