Самые необычные новогодние ёлки России

2. Астрахань: Зажигают на потолке

Самая необычная елка Астрахани уже 20 лет живет в театре кукол. Каждый год она спускается с пятиметрового потолка, вращаясь и сверкая под софитами в фойе второго этажа, удивляя маленьких зрителей.



Ее высота - 3,5 метра. В основании новогодней красавицы вместо привычной треноги - шар со звездами.



- Когда мы переехали в это здание театра, худрук поставил задачу – сделать елку так, чтобы она была безопасной и не мешала детям резвиться, - рассказал "РГ" автор елки, художник-конструктор театра Александр Тихонов. - Ничего подобного ни в Астрахани, ни в стране еще не было. Но получилось все очень здорово, елка не достает до пола, поэтому дети не могут пораниться. И в то же время - производит эффект.



Все механизмы чудо-дерева Александр Тихонов делал сам. В основании елки - кондукторная труба, она держится за потолок двойным креплением: болтами и тросом, проходящим через "ствол", на который "насаживаются" ветки. Елка опускается и поднимается с помощью специального механизма. Чтобы запустить этот процесс, достаточно нажать две кнопки.