Самые необычные новогодние ёлки России
В Туле сейчас проходит фестиваль-конкурс "Новогодняя креативная елка-2021". Мы тоже решили провести такой конкурс. Корреспонденты "РГ" отобрали в городах России самых необычных праздничных красавиц.

Есть среди них брутальные - из противогазов, нежные - из бутонов роз. В ход пошли банки, лыжи, тетради и даже полицейские машины. Смотрите и голосуйте. Выбирайте самую необычную елку наступившего года.
1. Тула: Миллион алых роз
Конкурс креативных елок стал в Туле еще одной новогодней традицией. Полсотни необычных новогодних красавиц украсили улицу Металлистов.

Елки из огромных бутонов роз (мы выбрали ее за яркий образ) и мягких зеленых пуфиков, из почтовых ящиков и скворечников, из карандашей, кирпичей и лампочек, бумажные и деревянные, пластиковые и натуральные, украшенные булочками и пряниками… А ребята из тульского отделения мотоклуба «Ночные волки» усадили символ наступающего года - бычка, сваренного из водопроводных труб, на старенький мотороллер "Муравей", и везет он, конечно, елку - из цепей, трансмиссий, авто-мото-деталей.

Фестиваль продлится до 7 января.
2. Астрахань: Зажигают на потолке
Самая необычная елка Астрахани уже 20 лет живет в театре кукол. Каждый год она спускается с пятиметрового потолка, вращаясь и сверкая под софитами в фойе второго этажа, удивляя маленьких зрителей.

Ее высота - 3,5 метра. В основании новогодней красавицы вместо привычной треноги - шар со звездами.

- Когда мы переехали в это здание театра, худрук поставил задачу – сделать елку так, чтобы она была безопасной и не мешала детям резвиться, - рассказал "РГ" автор елки, художник-конструктор театра Александр Тихонов. - Ничего подобного ни в Астрахани, ни в стране еще не было. Но получилось все очень здорово, елка не достает до пола, поэтому дети не могут пораниться. И в то же время - производит эффект.

Все механизмы чудо-дерева Александр Тихонов делал сам. В основании елки - кондукторная труба, она держится за потолок двойным креплением: болтами и тросом, проходящим через "ствол", на который "насаживаются" ветки. Елка опускается и поднимается с помощью специального механизма. Чтобы запустить этот процесс, достаточно нажать две кнопки.
3. Тюмень: Храните шарики в банках
В Тюмени главный символ Нового года сделали из стеклянных банок. Их 800. Почти все - трехлитровые. И лишь одна, на самой макушке - 19-литровая.

В прошлом году внутри каждой емкости лежали продукты, а теперь - елочные игрушки. Как рассказала маркетолог рынка Ирина Копотилова, чтобы явить горожанам такую красоту, 15 рабочих почти без перерыва трудились полтора суток. Банки нужно было не просто выставить, но и в целях безопасности прикрепить саморезами к деревянным основаниям ярусов.

Простоит подсвеченная проводами красавица до начала февраля. У тюменцев есть время, чтобы сделать селфи на ее фоне.
4. Вологда: Застывшая во льду
Необычную елку установили жители товарищества собственников жилья "Бригантина" в Вологде. Они смастерили ледяную красавицу.

Их елка состоит из 360 "кирпичиков". Каждый из них — литровая упаковка от молока. Их выкрасили зеленой краской и сделали настоящий арт-объект, не похожий ни на какой другой.

"Воду мы носили из дома", - рассказала член комитета территориального общественного самоуправления (ТОС) "Бригантина" Екатерина Булова.
5. Новороссийск: Мамин рекорд
В центре Новороссийска появилась самая высокая елка из бумажной лозы. Новогодняя красавица уже вошла в Книгу рекордов России. Ее высота - 308 сантиметров.

Смастерила ее одна из победительниц городского конкурса "Арт-Елка", многодетная мама Ирина Емелина. Целый месяц вместе с другими многодетными семьями она крутила бумажную лозу из использованной офисной бумаги и тетрадей. Игрушки сделали дети на мастер-классах. Все элементы покрыли лаком, поэтому елочке не страшны ни дождь, ни снег.

Свой первый день в сквере перед мэрией она встретила в белом убранстве из снега. Правда, город славится норд-остами, и елке специально утяжелили каркасом весом 50 килограммов.

- Трое сыновей мне помогали в работе: старшие брали домашние хлопоты по дому, а самый младший подавал лозу для плетения, - рассказала Ирина.
6. Кемерово: Полицейский разворот
В столице Кузбасса силуэт новогоднего дерева с цифрой 2021 на вершине составили полсотни патрульных автомобилей.

Сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Кемеровской области участвовали во Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз". В роли последнего выступил инспектор ДПС. По команде "Елочка, гори!" необычный символ зимнего торжества засверкал разноцветной иллюминацией.

Так госавтоинспекторы решили напомнить землякам о празднике и необходимости соблюдать Правила дорожного движения. А еще о том, что они всегда готовы прийти на помощь.
7. Рыбинск: Навострила лыжи
В этом году одним из самых притягательных новогодних объектов Рыбинска стала елка из… лыж, установленная в городском сквере.
Впрочем, в городе, где несколько лет подряд проходил этап Кубка мира по лыжным гонкам и ежегодно проводится международный Деминский лыжный марафон из серии Worldloppet, такой арт-объект никого не удивил. А вот восхитил многих.

Когда родилась такая идея, авторы поделились ею с земляками в соцсетях, поинтересовавшись заодно, а надо ли вообще необычную «елку городить», но горожане задумку горячо поддержали.

Мало того, люди понесли в сквер свой "стройматериал" - старые лыжи. А всего на трехметровую новогоднюю красотку с нестандартной внешностью пошло 150 пар зимнего спортивного инвентаря. Украсили красавицу гирляндами. Хотя от горожан уже поступают предложения сделать гирлянду из коньков. Авторы елки обещали подумать. Сквер, который еще полгода назад был заброшенным, по выходным сейчас посещают до пяти тысяч человек.
8. Рязань: Дерево сталкера
В Рязани установили елку из противогазов. Пожалуй, это самая брутальная елка.

- У нас вся стилистика ресторана в таком постапокалиптическом стиле, везде противогазы, клетки. Вот и елку решили сделать такую - противогазы-то зеленые, - смеется администратор Вера.

Идея такой, прямо сказать, необычной елки впервые появилась в прошлом году. Но тогда городские власти не сразу восприняли креативную елочку. Первая реакция мэрии была - убрать. А горожанам елочка очень даже понравилась, рязанцы и имя ей придумали - Елка сталкера. Впрочем, и в городской администрации в конечном итоге шутку все же оценили.
9. Сочи: Попали "в девятку"
На футбольном стадионе "Фишт" в Сочи установили необычную елку. Уникальность новогодней красавицы заключается в авторской концепции и раритетных украшениях.

Символ Нового года покрыт 258 футбольными мячами разных моделей, использовавшихся на различных международных турнирах.

По информации пресс-службы "Фишта", аналогов елки нет ни на одном другом стадионе мира. Конструкцию и дизайн необычного арт-объекта разработали сотрудники: праздничный атрибут состоит из металлического каркаса, искусственного газона, сетки от ворот и непосредственно футбольных мячей.
Как мячи крепятся к остову, осталось производственным секретом. Авторы лишь шутливо заявляют: "Не на скотч". Эта елка будет радовать посетителей экскурсий по стадиону "Фишт" до конца января.
10. Уфа: Самая высокая
Самая высокая живая новогодняя елка в России в этом году установлена в Уфе. Об этом свидетельствует рейтинг портала ТурСтат.

В него также попали ели на Соборной площади Кремля в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

В Уфе высота новогодней красавицы - 30 метров, а в Москве и Санкт-Петербурге - по 25 метров. На четвертом месте - Сыктывкар с 23-метровой елью, а на пятом - Углич (Ярославская область), 21 метр).

Кстати, большинство российских городов в этом году установили искусственные елки, среди которых самая высокая в Красноярске - 55 метров.
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Подготовили:

Ирина Белова, Айгуль Камаева, Наталья Коротченко, Ирина Никитина, Юлия Потапова, Элина Труханова, Елена Шулепова, Светлана Цыганкова, Анна Юркова
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