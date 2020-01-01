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Пройдите тест на финансовую грамотность
Кредиты, подушка безопасности, сбережения
В этом году Россия заняла 9 место по уровню финансовой грамотности среди европейских стран, показало исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На повышение финансовой грамотности россиян в последнее время направляют много усилий правительство – свои проекты есть у Минфина и ЦБ РФ, общественные организации, вузы. Например, в сентябре в Финансовом университете прошел IV городской Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

Мы предлагаем вам пройти небольшой тест на финансовую грамотность и посмотреть, знаете ли вы ее основы. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл.
Тест на финансовую грамотность
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Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы начать планировать семейный бюджет?
Планирование семейного бюджета, учет доходов и расходов нужны при любом уровне заработка
Планирование семейного бюджета, учет доходов и расходов нужны при любом уровне заработка
Планирование семейного бюджета, учет доходов и расходов нужны при любом уровне заработка
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Какую минимальную сумму рекомендуется откладывать с каждого полученного дохода?
Большинство экспертов по финансовой грамотности и финансовых советников рекомендуют начинать приучать себя к сбережениям с откладывания 10% от зарплаты, а по мере увеличения доходов увеличивать и процент на сбережения
Большинство экспертов по финансовой грамотности и финансовых советников рекомендуют начинать приучать себя к сбережениям с откладывания 10% от зарплаты, а по мере увеличения доходов увеличивать и процент на сбережения
Большинство экспертов по финансовой грамотности и финансовых советников рекомендуют начинать приучать себя к сбережениям с откладывания 10% от зарплаты, а по мере увеличения доходов увеличивать и процент на сбережения
Большинство экспертов по финансовой грамотности и финансовых советников рекомендуют начинать приучать себя к сбережениям с откладывания 10% от зарплаты, а по мере увеличения доходов увеличивать и процент на сбережения
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Все знают о необходимости иметь запас на «черный день». А какого размера должен быть этот запас?
Эксперты советуют иметь сбережения в размере, который позволит вам сохранить привычный уровень расходов в течение трех месяцев в случае увольнения или другого форс-мажора
Эксперты советуют иметь сбережения в размере, который позволит вам сохранить привычный уровень расходов в течение трех месяцев в случае увольнения или другого форс-мажора
Эксперты советуют иметь сбережения в размере, который позволит вам сохранить привычный уровень расходов в течение трех месяцев в случае увольнения или другого форс-мажора
Эксперты советуют иметь сбережения в размере, который позволит вам сохранить привычный уровень расходов в течение трех месяцев в случае увольнения или другого форс-мажора
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Вы накопили какую-то сумму денег и хотите хранить ее не под матрасом, а в банке. Сколько составляла средняя ставка по рублевому вкладу в октябре 2020 года?
Мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам каждую декаду публикует ЦБ РФ. В третьей декаде октября 2020 года ставка составляла 4,42% годовых
Мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам каждую декаду публикует ЦБ РФ. В третьей декаде октября 2020 года ставка составляла 4,42% годовых
Мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам каждую декаду публикует ЦБ РФ. В третьей декаде октября 2020 года ставка составляла 4,42% годовых
Мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам каждую декаду публикует ЦБ РФ. В третьей декаде октября 2020 года ставка составляла 4,42% годовых
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Вы накопили пока недостаточно, поэтому хотите взять кредит в банке. По какому критерию будете выбирать?
Эксперты рекомендуют внимательно ознакомиться со всеми условиями кредита и убедиться, что вы их поняли
Эксперты рекомендуют внимательно ознакомиться со всеми условиями кредита и убедиться, что вы их поняли
Эксперты рекомендуют внимательно ознакомиться со всеми условиями кредита и убедиться, что вы их поняли
Эксперты рекомендуют внимательно ознакомиться со всеми условиями кредита и убедиться, что вы их поняли
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Вы недовольны работой финансовой организации – банка, страховщика или другой. Куда можно обратиться с жалобой?
Во все перечисленные инстанции можно обратиться за досудебным урегулированием, а в случае несогласия с принятым решением обратиться в суд
Во все перечисленные инстанции можно обратиться за досудебным урегулированием, а в случае несогласия с принятым решением обратиться в суд
Во все перечисленные инстанции можно обратиться за досудебным урегулированием, а в случае несогласия с принятым решением обратиться в суд
Во все перечисленные инстанции можно обратиться за досудебным урегулированием, а в случае несогласия с принятым решением обратиться в суд
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Финансовая грамотность? Нет, не слышали.
Вам необходимо срочно заполнить пробелы в знаниях, чтобы не только сохранить, но и преумножить свои средства.
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О необходимости считать доходы и расходы вы кое-что знаете
Но более предметных знаний о финансах вам не хватает
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Наверное, вы решили пройти этот тест от скуки
С азами финансовой грамотности у вас все хорошо. Поздравляем!
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