Пройдите тест на финансовую грамотность

В этом году Россия заняла 9 место по уровню финансовой грамотности среди европейских стран, показало исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



На повышение финансовой грамотности россиян в последнее время направляют много усилий правительство – свои проекты есть у Минфина и ЦБ РФ, общественные организации, вузы. Например, в сентябре в Финансовом университете прошел IV городской Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры.



Мы предлагаем вам пройти небольшой тест на финансовую грамотность и посмотреть, знаете ли вы ее основы. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл.

