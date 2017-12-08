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Захарова: В Сирии могли погибнуть пять российских граждан, это не военнослужащие 17:16
Контракт на поставку истребителей МиГ-35 могут заключить в 2018 году 17:15
На форуме обсудили способы вывода бизнеса из теневой экономики 17:14
В Египте неожиданно нашли древнеримский храм 17:13
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Суд продлил арест вице-спикера нижегородского заксобрания 17:05
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МИД России обвинил США в оккупации районов Сирии 16:57
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Суд отпустил мэра Одессы на поруки 16:50
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Археологи решили загадку вытянутых черепов 16:42
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Пресс-релизы ДФО

08.12.2017
Фото: Глеб Ильинский Молоко по цене ниже рыночной доступно жителям Приморья
27.09.2017
На Сахалине обсудили развитие нефтегазовых проектов
13.09.2017
На Сахалине обсудят перспективы нефтегазовой отрасли
04.09.2017
На Сахалине обсудят развитие нефтегазовых проектов
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости 13:48

В Амурской области начали проверку после экстренной посадки Ан-24

СК начал проверку экстренной посадки самолета Ан-24, летевшего из Благовещенска в Якутск. Борт, на котором были 35 человек, сел в Амурской области из-за проблем с двигателем

Самолет экстренно сел в Благовещенске из-за отказа двигателя 06:32

Самолет экстренно сел в Благовещенске из-за отказа двигателя

В аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолет Ан-24, направлявшийся в Якутск. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика об отказе двигателя

Какие необычные проекты реализуют в ТОРах Дальнего Востока 05:40

Они одни такие

За два года работы ТОРов на Дальнем Востоке количество их резидентов достигло 668. Здесь реализуют такие проекты, как производство эфирных масел, отделка "люксовой" яхты и создание документального кино

Регион России попал в топ-15 самых удивительных мест на Земле 14.02.2018

Регион России попал в топ-15 самых удивительных мест на Земле

Сахалин включили в список самых удивительных мест на Земле. Составители рейтинга отметили уникальную природу острова. Возглавили топ остров Пасхи, Мадагаскар и бухта Гар Ласпи

Олимпийцы Денщиков и Потылицына поженились в Южно-Сахалинске 14.02.2018

Олимпийцы Денщиков и Потылицына поженились в Южно-Сахалинске

Фристайлист Семен Денщиков и скелетонистка Ольга Потылицына поженились в одном из ЗАГСов Южно-Сахалинска перед отлетом на Олимпиаду. По словам Денщикова, предложение он сделал на Новый год

Снегопады с новой силой обрушатся на российские регионы 14.02.2018

Снегопады с новой силой обрушатся на российские регионы

Снежный циклон приближается к центральной полосе страны. Будет ли снег сильным, и на какие регионы придется основной удар стихии, рассказали синоптики Гидрометцентра РФ

В Приморье ученые начали испытания подледной связи для Арктики 14.02.2018

В Приморье ученые начали испытания подледной связи для Арктики

Ученые ДВФУ приступили к испытаниям первой подледной связи для Арктики. Это новейшее направление гидроакустики имеет большое значение для разведки и добычи углеводородов

09:44

Лжежурналист обманул хабаровчанок на 800 тысяч рублей

Происшествия, Правосудие, Следствие
08:47

В Приморье построили кордоны для охраны амурского тигра

Общество, Экология
06:14
Фото: Олеся Курпяева

Ресурс исчерпан

Что тормозит рост грузооборота дальневосточных портов

Экономика, Транспорт, Водный транспорт
05:07

В Приамурье шестилетний мальчик выпал из окна

Происшествия, Правосудие, Следствие
04:51
Фото: Константин Лемешев

Нефтегазовый ключ

Якутский закон об этноэкспертизе ляжет в основу федеральных норм

Экономика, Отрасли, Ресурсы
14.02.2018

Новая пятерка

На Дальнем Востоке расширят географию применения "электронной визы"

Экономика, Туризм
14.02.2018

Улица Белорусская, дом 1

Первый в современной истории Сахалина специализированный агрогородок, возведенный по белорусскому проекту, торжественно открыт на юге острова. Ключи от квартир в новостройках получили первые девять семей

В мире, экс-СССР, Беларусь
14.02.2018

В Магадане ввели режим ЧС из-за мусора

Общество, Экология
14.02.2018

В Приморье в 2020 году начнут выпуск гражданских вертолетов Ка-62

Экономика, Транспорт, Авиатранспорт
14.02.2018

На приморском заводе "Звезда" погиб рабочий

Происшествия, ЧП, Несчастные случаи
14.02.2018

В Хабаровском крае закрыли почти 100 браконьерских сайтов

Происшествия, Правосудие, Суд
14.02.2018

В Хабаровском крае нашли тело одного из пропавших охотников

Происшествия, ЧП, Несчастные случаи
14.02.2018

Пассажир рейса Москва - Петропавловск пойдет под суд за пьяный дебош

Происшествия, Правосудие, Следствие
13.02.2018

Решали братья

В Москве начался суд над экс-мэром Владивостока

Происшествия, Правосудие, Суд
13.02.2018
Фото: JasonZalasky/wikipedia.org

Артиллерийские стрельбы "Адмирала Виноградова" показали на видео

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" провел в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы. Экипаж отработал поражение береговых, надводных и воздушных целей

Власть, Безопасность, Армия
13.02.2018
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Застрявшие в Таиланде школьники вернулись в Якутск

Все якутские школьники, которые не могли вернуться домой из Таиланда, прибыли на родину. Участники культурного фестиваля опоздали на обратный рейс 6 февраля из-за проблем с транспортом

Общество, Соцсфера, Помощь пострадавшим
13.02.2018

В Якутии водитель пойдет под суд за "пьяный" наезд на детей

Происшествия, Правосудие, Следствие
13.02.2018

В Приморье ученые оценили опасность выхлопов мотоциклов

Общество, Наука
13.02.2018

Механика автохозяйства камчатского УМВД заподозрили в крупном хищении

Происшествия, Правосудие, Следствие
13.02.2018
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Найденная в Хабаровском крае истощенная тигрица погибла

Найденная в Хабаровском крае тигрица не смогла оправиться от истощения и умерла. Специалисты центра "Амурский тигр" сделали все возможное для ее спасения, однако недуг побороть не удалось

Общество, Природа
13.02.2018

"Адмирал Виноградов" провел стрельбы в Японском море

Власть, Безопасность, Армия
12.02.2018

В Благовещенске КамАЗ столкнулся с поездом

Происшествия, ЧП, ДТП
12.02.2018

В Хабаровском крае на поиски пропавших охотников отправлен вертолет

Происшествия, Правосудие, Охрана порядка
12.02.2018
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На Камчатке объявлена лавинная опасность

На Камчатке с 13 по 15 февраля возможен самопроизвольный сход лавин. Из-за циклона в Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах. У берегов полуострова ожидают волны до девяти метров

Происшествия, ЧП, Стихийные бедствия
12.02.2018

Житель Приамурья ранил женщину и подростка из ружья

Происшествия, Правосудие, Следствие
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