В аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолет Ан-24, направлявшийся в Якутск. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика об отказе двигателя
За два года работы ТОРов на Дальнем Востоке количество их резидентов достигло 668. Здесь реализуют такие проекты, как производство эфирных масел, отделка "люксовой" яхты и создание документального кино
Сахалин включили в список самых удивительных мест на Земле. Составители рейтинга отметили уникальную природу острова. Возглавили топ остров Пасхи, Мадагаскар и бухта Гар Ласпи
Фристайлист Семен Денщиков и скелетонистка Ольга Потылицына поженились в одном из ЗАГСов Южно-Сахалинска перед отлетом на Олимпиаду. По словам Денщикова, предложение он сделал на Новый год
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