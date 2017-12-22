Возбуждено дело об обрушении дома в Ивановской области

Следствие в Ивановской области возбудило дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") по факту обрушения части пятиэтажного жилого дома в городе Юрьевец. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

ЧП на улице Пушкина произошло рано утром 22 декабря. Из-за обрушения части здания из дома были эвакуированы более 50 человек. К счастью, никто из людей не пострадал.

- В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, в администрации Юрьевецкого муниципального района изъята документация, касающаяся проведения ремонтных работ дома, имевших место осенью 2017 года, - сообщили в СК.

Во время расследования дела специалисты намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц управляющей компании, обслуживающей дом, а также должностных лиц администрации Юрьевецкого муниципального района. Максимальное наказание по части статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, может составить до двух лет заключения.

Как ранее сообщалось, человеческих жертв при обрушении дома удалось избежать благодаря бдительности одного из жильцов, который заметил на стенах дома опасные трещины и вовремя успел предупредить соседей о необходимости срочно покинуть здание.