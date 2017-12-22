Суд обязал вернуть матери детей, отнятых из-за длины волос ребенка

В Боградском районе Хакасии суд обязал вернуть 57-летней матери семерых усыновленных детей, которые были изъяты из-за чрезмерно длинных волос у одного из мальчиков.

Таким образом были удовлетворены требования стороны защиты к администрации района, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката многодетной семьи Юлию Богодист.

Напомним, ранее сообщалось, что на волосы четырехлетнего ребенка, выросшие до поясницы, в районное управление образования пожаловались сотрудники детского сада, который посещал мальчик. Это, вероятно, стало аргументом для того, чтобы забрать у матери длинноволосого ребенка и еще шестерых детей.

На известие отреагировали сенатор Елена Мизулина и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, пообещавшая разобраться в произошедшем.

Параллельно начал проверку Следственный комитет по Хакасии. Как пояснила 57-летняя многодетная мать, волосы ребенка не стригли, чтобы скрыть деформацию черепа перед фотосессией.

В итоге по решению суда детей ей вернут в течение пяти рабочих дней, когда будут оформлены соответствующие документы. В любом случае, все они будут дома к Новому году, пояснила Юлия Богодист.