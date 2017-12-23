В Омске эвакуированы жители пострадавшего от взрыва газа дома

Из дома, пострадавшего от взрыва газа в Омске, эвакуированы 75 жителей, в том числе шестеро детей. Все они доставлены на автобусах в пункт временного размещения на базе гостиничного комплекса "Иртыш".

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Омской области, с жильцами, находившимися в доме в момент обрушения, работают психологи.

На месте обрушения МЧС России наращивает группировку сил и средств, чтобы в максимально короткие сроки завершить работы по ликвидации последствий ЧС. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Привлечены 154 человека личного состава и 44 единицы техники.

Кроме спасателей и пожарных МЧС, на месте работают аварийно-спасательные формирования Омской области и другие службы. Всего в работах задействованы 239 человек и 51 единица техники.

Напомним, в субботу из-за хлопка газового баллона произошло обрушение внутренней перегородки стены в трехкомнатной квартире в доме, расположенном на улице 2-й Амурский проезд. В региональном МЧС отметили, что десятиэтажка не газифицирована.